Premios Oscar 2026: los mejores looks que deslumbraron en la alfombra roja

La alfombra roja de los Premios Oscar 2026 volvió a captar la atención mundial con la presencia de decenas de celebridades que desfilaron con diseños de alta costura antes de la ceremonia. Como cada año, el evento previo a la entrega de premios se convirtió en uno de los momentos más esperados, donde actores, actrices y figuras del espectáculo mostraron estilos que marcaron tendencia.

La ceremonia se realizó el 15 de marzo en el Dolby Theatre de Hollywood, en Los Ángeles, donde las estrellas del cine llegaron para celebrar lo mejor de la industria cinematográfica. Sin embargo, antes de entrar al recinto, todas las miradas estuvieron puestas en la alfombra roja y en los atuendos elegidos por los invitados.

Entre los estilos más comentados de la noche destacó Kylie Jenner, quien apareció con un vestido rojo de lentejuelas con silueta ajustada que resaltó por su brillo y elegancia. El look fue acompañado por joyería de diamantes y un peinado clásico que complementó el estilo glamuroso.

Kylie Jenner destacó con un vestido rojo brillante que llamó la atención durante su llegada a la ceremonia./ IG:@kyliejenner.

Otra celebridad que llamó la atención fue Teyana Taylor, quien optó por un vestido negro con transparencias y detalles llamativos que resaltaron su presencia en la alfombra roja. Su elección fue una de las más comentadas entre los especialistas en moda por su estilo sofisticado y moderno.

También destacó Wunmi Mosaku, quien hizo su aparición con un vestido verde esmeralda de corte elegante que resaltó por su diseño estructurado y el contraste del color en la alfombra roja.

Diseñadores de alta costura vistieron a las estrellas para uno de los eventos más importantes del cine./ AP

¿Qué tendencias dominaron la alfombra roja de los Oscar 2026?

La edición de este año dejó ver varias tendencias claras en la moda de gala. Entre las más notorias estuvieron los vestidos de colores intensos, los diseños con brillos y las siluetas ajustadas, así como prendas con detalles de transparencias y texturas.

Los estilistas también apostaron por joyería llamativa, peinados pulidos y maquillaje elegante, lo que permitió que cada look tuviera una identidad propia. La combinación de estilos clásicos con propuestas modernas marcó la pauta de la noche.

La alfombra roja de los Oscar reúne cada año a las figuras más importantes del cine y la moda./ AFP

La alfombra roja, una pasarela de glamour en los Oscar

Con el paso de los años, la alfombra roja de los Oscar se ha convertido en un evento tan esperado como la propia ceremonia. Cada aparición es analizada por expertos en moda, medios de comunicación y millones de espectadores que siguen el evento en todo el mundo.

Los vestidos con brillo y colores intensos fueron protagonistas en la alfombra roja de la ceremonia./ AFP

Diseñadores y casas de moda aprovechan la visibilidad global de la ceremonia para presentar sus creaciones más exclusivas, mientras que las celebridades utilizan el evento para mostrar estilos que muchas veces terminan influyendo en las tendencias de la industria.

Así, además de reconocer lo mejor del cine, los Premios Oscar 2026 volvieron a demostrar que también son uno de los escenarios más importantes para la moda y el glamour en el mundo del entretenimiento.