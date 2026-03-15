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CDMX rompe Récord Guinness: 9,500 personas participan en la clase de futbol más grande del mundo en el Zócalo

La Ciudad de México logró superar el récord anterior con la participación de 9,500 personas en el Zócalo./ X:@ClaraBrugadaM
Mariana Alcántara Contreras
Mariana Alcántara Contreras 15:35 - 15 marzo 2026
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La actividad deportiva fue organizada como parte de las iniciativas para promover el deporte y generar ambiente previo a la Copa Mundial de Futbol 2026

La Ciudad de México consiguió un Récord Guinness luego de reunir a 9 mil 500 personas en una clase masiva de futbol realizada en la plancha del Zócalo capitalino. El evento transformó el corazón del país en una enorme cancha donde miles de participantes se ejercitaron al mismo tiempo.

La actividad deportiva fue organizada como parte de las iniciativas para promover el deporte y generar ambiente previo a la Copa Mundial de Futbol 2026, torneo que México organizará junto con Estados Unidos y Canadá.

Miles de personas participaron en una clase masiva de futbol en el Zócalo de la Ciudad de México para lograr un Récord Guinness./ X:@ClaraBrugadaM

Para realizar la sesión, la Plaza de la Constitución fue adaptada con una superficie de pasto sintético que permitió desarrollar la práctica deportiva de manera simultánea para todos los asistentes, quienes siguieron una rutina coordinada de ejercicios futbolísticos.

Entre los participantes hubo niñas, niños, jóvenes y adultos, quienes acudieron al evento con balón en mano para formar parte del intento por romper la marca mundial. La convocatoria reunió a miles de personas desde temprana hora para cumplir con los requisitos establecidos por Guinness World Records.

El récord anterior pertenecía a una actividad similar realizada en Seattle, Estados Unidos, donde poco más de mil personas participaron en una clase colectiva de futbol. Con la cifra alcanzada en la capital mexicana, la marca fue superada ampliamente.

¿Cómo se logró el Récord Guinness en el Zócalo de la CDMX?

Para que el récord fuera válido, todos los participantes debían seguir una misma rutina de ejercicios durante varios minutos, bajo la supervisión de entrenadores y organizadores encargados de guiar cada movimiento.

Además, personal oficial de Guinness World Records estuvo presente para verificar que se cumplieran todos los criterios establecidos, entre ellos el número mínimo de participantes y la correcta realización de la clase.

Un total de 9,500 asistentes formaron parte de la clase de futbol más grande del mundo realizada en el corazón de la CDMX./ X.@ClaraBrugadaM

Previo al evento principal, muchas de las personas que asistieron tuvieron que registrarse y participar en sesiones de preparación, lo que permitió coordinar la logística necesaria para reunir a miles de asistentes en un solo espacio.

Un evento deportivo rumbo al Mundial 2026

La realización de esta clase masiva forma parte de una estrategia para impulsar el deporte en espacios públicos y fomentar la participación ciudadana a través del futbol, uno de los deportes más populares del país.

Autoridades capitalinas destacaron que el objetivo también fue acercar el ambiente mundialista a la población, utilizando el Zócalo como escenario para una actividad que combinó convivencia, ejercicio y pasión por el futbol.

Con este logro, la Ciudad de México suma un nuevo reconocimiento internacional y demuestra su capacidad para organizar eventos masivos de gran escala, consolidándose como una de las sedes más importantes rumbo al Mundial de Futbol 2026

Representantes de Guinness World Records verificaron la participación de miles de personas durante la clase masiva./ X:@ClaraBrugadaM
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