Alfredo Adame anuncia denuncia penal contra esposo de Karely Ruiz tras presunta agresión

El actor y conductor mexicano Alfredo Adame volvió a colocarse en el centro de la controversia después de que se difundiera en redes sociales un video en el que Jhon Echeverry, esposo de la influencer Karely Ruiz, le propina un golpe durante el pesaje previo al evento de boxeo de celebridades Ring Royale 2026.

El momento ocurrió durante el tradicional cara a cara previo a la función, donde participan varias figuras del entretenimiento que formarán parte de las peleas del espectáculo. En las imágenes que comenzaron a circular en internet se observa el instante en que el actor recibe la agresión, lo que provocó tensión entre los presentes.

Alfredo Adame anunció que presentará una denuncia penal tras la agresión que sufrió durante el pesaje de Ring Royale 2026./ Captura de pantalla

La grabación se volvió viral en cuestión de horas y generó una fuerte conversación en redes sociales. Poco después del incidente, el propio Alfredo Adame reaccionó ante medios de comunicación y confirmó que iniciará acciones legales contra el agresor.

El actor identificó al responsable como Jhon Echeverry, pareja de Karely Ruiz, y aseguró que el ataque ocurrió de forma inesperada. Además, afirmó que el incidente no quedará sin consecuencias legales.

🫢¡Escándalo en Ring Royale!



Tras armarse la campal durante el pesaje previo a la pelea oficial, Alfredo Adame anunció que hará una demanda penal contra el esposo de Karely Ruiz tras golpe por la espalda



🎥ErnestoBuitron#diariocambio #Puebla @AdameGoldenBoy@kareliyruiz10 pic.twitter.com/5P05NlzdAe — Diario Cambio (@Diario_Cambio) March 15, 2026

¿Qué dijo Alfredo Adame tras la agresión? Luego de lo ocurrido, Alfredo Adame explicó que el golpe que recibió fue fuerte y que impactó en la zona de la nuca.

"Me dio tremendo golpazo aquí en la nuca... como cobarde que es salió corriendo y luego mi entrenador, el Iván, le partió la madr*. Es un cobarde, es un pobre estúpi*$, es un cobarde. Obviamente va a haber una denuncia penal, ya me mandaron la reforma al código penal del estado de Nuevo León y bueno, cometió un delito grave, muy grave que lo puede llevar a la cárcel”, declaró.

El actor también adelantó que buscará que el caso avance por la vía penal y aseguró que el agresor podría enfrentar consecuencias legales importantes.

“Es colombiano y lo voy a tratar de sacar del país”, expresó al referirse a la nacionalidad de Echeverry.

Además, Adame mencionó que el incidente también podría tener repercusiones legales adicionales, ya que afirmó que Poncho de Nigris estaría considerando presentar una denuncia, al considerar que la agresión puso en riesgo la realización del evento.

El momento en que el actor recibe un golpe por parte del esposo de Karely Ruiz se viralizó rápidamente en redes sociales./ Captura de pantalla

“Poncho de Nigris también lo va a demandar porque puso en peligro su… imagínate donde si hubiera pasado a mayores, se acaba la pelea, se acaba todo el show, todo el rollo; entonces va a denuncia penal totalmente, con toda la fuerza”, afirmó.

Alfredo Adame asegura que sufrió secuelas tras el golpe

Después del altercado, el conductor también mostró la zona donde recibió el impacto, señalando que el golpe ocurrió cerca del oído.

“Me provocó vértigo, hasta ahorita todavía sigo así porque el lugar en el que me dio todavía es prácticamente el vestíbulo del oído, está el equilibrio y bueno, pues yo me le dejé ir, se metieron otros tres que venían ahí con él, tapándolo y luego uno de mis coaches lo agarró y le puso un diablazo”, explicó.

Finalmente, Alfredo Adame pidió que el esposo de Karely Ruiz no sea permitido dentro del evento Ring Royale, pues considera que su presencia podría generar nuevos conflictos durante la función de boxeo entre celebridades.

El incidente ha provocado una nueva ola de comentarios en redes sociales, donde el video de la agresión continúa circulando y alimentando la polémica en torno al evento.