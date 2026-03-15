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Contra

Difunden video del accidente donde murió Diego Osuna Miranda, hijo del director de BBVA México

Diego Osuna Miranda, hijo del director general de BBVA México, falleció en el accidente automovilístico registrado en el Estado de México./ X:@soyluisgabriel1
Mariana Alcántara Contreras
Mariana Alcántara Contreras 16:09 - 15 marzo 2026
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El percance ocurrió en la autopista Toluca–Valle de Bravo, en el municipio de Villa de Allende

Un video del accidente automovilístico en el que murió Diego Osuna Miranda, hijo de Eduardo Osuna, director general de BBVA México, comenzó a difundirse en redes sociales, generando impacto entre usuarios debido a la gravedad del choque ocurrido en el Estado de México.

El percance se registró en la carretera Toluca–Valle de Bravo, en el municipio de Villa de Allende, donde dos vehículos colisionaron de manera violenta. Tras el impacto, servicios de emergencia acudieron al lugar para atender la situación y brindar auxilio a los involucrados.

De acuerdo con los primeros reportes, tres jóvenes perdieron la vida en el accidente, entre ellos Diego Osuna Miranda, quien tenía 17 años. El siniestro también dejó a otras personas lesionadas que fueron trasladadas a hospitales cercanos para recibir atención médica.

Autoridades del Estado de México iniciaron una investigación para esclarecer cómo ocurrió el choque./ X:@soyluisgabriel1

Las otras víctimas mortales fueron identificadas como Rafael Espeleta Cuéllar y Edwin Gabriel Rangel Luna, quienes viajaban en el mismo vehículo que Osuna Miranda cuando ocurrió el choque.

¿Cómo ocurrió el accidente en la carretera Toluca–Valle de Bravo?

Las investigaciones preliminares señalan que el accidente ocurrió cuando una camioneta Chevrolet Suburban negra y un camión de carga Isuzu chocaron de frente en esta vía que conecta el Valle de Toluca con el municipio turístico de Valle de Bravo.

El impacto fue de tal magnitud que ambas unidades resultaron gravemente dañadas. Debido a la emergencia, la circulación en la zona se vio afectada durante varias horas mientras los equipos de rescate realizaban labores para retirar los vehículos y asegurar el área.

Autoridades también informaron que el choque dejó dos personas lesionadas, quienes fueron atendidas por paramédicos y posteriormente trasladadas a centros médicos.

Video del accidente genera reacciones en redes

Horas después del siniestro, comenzó a circular en redes sociales un video que presuntamente muestra el momento del accidente, lo que provocó una ola de comentarios y reacciones entre usuarios.

El caso ha generado conmoción tanto en redes sociales como en distintos sectores, especialmente en el ámbito empresarial, debido a que la víctima era hijo del director general de BBVA México.

El accidente dejó además personas lesionadas que fueron trasladadas a hospitales cercanos.X:@Diario_Cambio

Mientras tanto, autoridades del Estado de México mantienen abierta una investigación para esclarecer las causas del accidente y determinar cómo ocurrió el choque que terminó con la vida de los tres jóvenes.

La tragedia ha provocado múltiples mensajes de condolencia hacia las familias de las víctimas, mientras continúan las indagatorias para conocer con precisión lo ocurrido en esta carretera.

El impacto entre una camioneta y un camión de carga provocó una fuerte movilización de servicios de emergencia./ X:@soyluisgabriel1
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