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Dr. Simi en los Premios Oscar 2026: Así aparecerá en la alfombra roja

La popularidad del Dr. Simi ahora llegará hasta los Premios Oscar/ChatGPT
Geovanni Rodríguez Catarino
Geovanni Rodríguez Catarino 11:28 - 15 marzo 2026
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Las bolsas de regalos exclusivas para nominados contarán con productos de Dr. Simi como llaveros y muñecos

Esta noche se llevará a cabo la 98ª entrega de los Premios Oscar, que reconoce a lo mejor del cine en Hollywood. Entre las luminarias que se darán cita en el Dolby Theatre de Los Ángeles, California, destaca un invitado muy particular: el Dr. Simi.


Sí, no es broma. La famosa botarga mexicana estará presente en la alfombra roja e incluso podría convivir con algunos de los nominados de la noche.

Este domingo se lleva a cabo la entrega número 98 de los Premios Oscar/AP

El Dr. Simi llega a los Premios Oscar 2026

Desde hace algunos años, la botarga de Farmacias Similares se ha convertido en parte de la cultura popular de México.


No sólo por su labor social a través de servicios médicos a bajo costo, sino también por su presencia constante en las calles, donde suele aparecer bailando con hombres, mujeres e incluso mascotas.


Además, se volvió una tradición en conciertos que los fans lancen peluches del Dr. Simi a artistas nacionales e internacionales, muchos de ellos disfrazados de diferentes personajes.

Dr. Simi estará en las bolsas de regalo de los nominados

Esta popularidad, tanto en México como fuera del país, provocó que el Dr. Simi tenga una presencia especial en los Premios Oscar 2026.


Esto se debe a que algunos productos de Farmacias Similares formarán parte del famoso concepto “Everyone Wins Nominee Gift Bag”, bolsas de regalo que entrega la empresa de marketing de entretenimiento Distinctive Assets a 25 nominados e invitados especiales.


Las bolsas de regalo de esta edición tienen un valor aproximado de 320 mil dólares (casi 5.8 millones de pesos).


Entre los productos incluidos habrá multivitamínicos, suplementos masticables, llaveros y muñecos con la imagen del Dr. Simi.

La bolsas de regalos para los nominados de los Oscars contienen productos del Dr. Simi/IG: @swagassets

¿Qué incluyen las bolsas de regalo de los Oscar 2026?

Las exclusivas bolsas incluyen experiencias de lujo, tratamientos estéticos y productos de alta gama.

Experiencias de viaje y lujo

  • Villas privadas: estancia en una villa de 9 millones de dólares en Playa Hermosa, Costa Rica, y una experiencia en una “súper villa” en Ibiza para hasta 16 personas.

  • Retiros de bienestar: viaje de 10 días al resort Santani en Sri Lanka y retiro de 7 días en Golden Door, California.

  • Aventura ártica: estancia en Laponia, Finlandia, para observar la aurora boreal.

Salud, belleza y procedimientos

  • Estética avanzada: rejuvenecimiento facial con el Dr. Konstantin Vasyukevich (valorado en 25 mil dólares) y liposucción de alta gama con ArtLipo.

  • Cuidado dental: paquete de “cambio de sonrisa” en Beverly Hills Dental Arts, que incluye blanqueamiento.

  • Skincare: productos de marcas como Glow Recipe, Danucera, Instytutum y Miage.

Estilo de vida y tecnología

  • Legal y hogar: acuerdo prenupcial personalizado del abogado James Sexton y paquete de diseño interior residencial de CBespoke.

  • Criptomonedas: billetera física para criptomonedas bañada en oro de 24 quilates de la marca Ballet.

  • Cannabis de lujo: sets de productos de Beboe, conocido como el “Hermès de la marihuana”, además de margaritas sin alcohol con THC.

  • Accesorios: maletas japonesas inspiradas en el teatro Kabuki de Asia Luggage y sandalias de recuperación OOFOS.

Alimentos y curiosidades

  • Gourmet: pretzels bañados en chocolate con cristales de oro comestibles de Posh Pretzels y galletas de chocolate de Haize & Honey.

  • Detalle viral: un llavero y vitaminas del Dr. Simi, reflejo de la expansión de la marca mexicana en Estados Unidos.

@ibarrechejavier El crossover del @Dr.Simi y los Oscares nunca lo vi venir…pero efectivamente era necesario. #drsimiusa #publicidad ♬ sonido original - Javier Ibarreche

El Dr. Simi también aparecerá cerca de la alfombra roja

Pero eso no es todo. El Dr. Simi también podría aparecer cerca de la alfombra roja de los Premios Oscar.


A pocos metros del Dolby Theatre de Los Ángeles se encuentra una sucursal de Farmacias Similares conocida como Similandia.


La popularidad de la botarga ha sido tal que incluso tiene una estrella en el Paseo de la Fama y recientemente se inauguró una tienda temática dedicada al personaje, donde se venden peluches, productos y experiencias inmersivas.


Así que, mientras por la alfombra roja desfilan estrellas como Leonardo DiCaprio, Timothée Chalamet, Kate Hudson, Sean Penn o el director mexicano Guillermo del Toro, no sería extraño que de fondo aparezca el Dr. Simi bailando con sus famosos pasos prohibidos.

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