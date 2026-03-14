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¿Sabías que un mexicano inspiró la estatuilla del Oscar? Conoce su historia

Cada año, los premios Oscar reconocen a las mejores producciones y talentos de la industria cinematográfica. / ESPECIAL
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 16:14 - 14 marzo 2026
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¿Sabías que uno de los símbolos más codiciados del cine mundial podría tener una conexión mexicana? Descubre la historia que vincula a un ícono del cine nacional con la emblemática estatuilla dorada de los premios Oscar.

La estatuilla de los premios Oscar, oficialmente llamada Academy Award of Merit, es un símbolo global de excelencia cinematográfica. Desde su creación en 1927 por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood, ha representado la cúspide del reconocimiento profesional en cine. Sin embargo, detrás del diseño clásico que hoy reconocemos hay una historia poco conocida y que sigue siendo materia de debate: ¿un mexicano inspiró su forma?

La estatuilla del Oscar es uno de los símbolos más reconocidos del cine mundial. / AP

¿Fue un mexicano el modelo de la estatuilla del Oscar?

La leyenda que circula desde hace décadas señala que Emilio “El Indio” Fernández —actor, director y una de las figuras más emblemáticas de la Época de Oro del cine mexicano— pudo haber sido la inspiración para la figura del Oscar.

Según esta versión, Cedric Gibbons, diseñador de la estatuilla y director artístico de la Metro-Goldwyn-Mayer (MGM), buscaba un modelo con un porte atlético para definir el trofeo. Fue Dolores del Río, actriz mexicana y esposa de Gibbons en ese entonces, quien le presentó a Fernández, quien habría posado para los bocetos que luego sirvieron de base al diseño final.

Sin embargo, esta conexión no ha sido confirmada oficialmente por la Academia de Hollywood, y permanece como una anécdota que mezcla datos con tradición oral alrededor de la industria cinematográfica.

Una popular historia señala que el actor y director mexicano Emilio “El Indio” Fernández habría inspirado la figura de la estatuilla del Oscar. / RS

Emilio “El Indio” Fernández: de revolucionario a referente cinematográfico

Emilio Fernández (nacido en 1904 en Coahuila, México) destacó por su trabajo como director, actor y guionista, influyendo profundamente en la cinematografía mexicana con filmes que retratan el espíritu del país.

Emilio “El Indio” Fernández es considerado una de las figuras más importantes de la Época de Oro del cine mexicano. / RS

Aunque su supuesta participación como modelo del Oscar nunca ha sido verificada oficialmente, la historia ha trascendido como parte del imaginario colectivo cinematográfico, y muchos la citan como una curiosidad histórica.

La estatuilla del Oscar representa a un caballero sosteniendo una espada sobre un rollo de película. / Pixabay
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