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Javier Bardem critica la guerra en Medio Oriente durante los Oscar 2026: “Es otra guerra ilegal”

Javier Bardem aprovechó la alfombra roja de los Oscar 2026 para pronunciarse contra la guerra en Medio Oriente./ AP
Mariana Alcántara Contreras
Mariana Alcántara Contreras 18:11 - 15 marzo 2026
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El actor español aprovechó su paso por la alfombra roja de los Premios Oscar 2026 para pronunciarse contra el conflicto con Irán, calificándolo como una guerra ilegal

El actor español Javier Bardem volvió a utilizar un evento de gran visibilidad internacional para expresar su postura contra la guerra. Durante su paso por la alfombra roja de los Premios Oscar 2026, el intérprete criticó el conflicto actual en Medio Oriente y lo calificó como una guerra ilegal, lo que generó diversas reacciones.

Bardem asistió a la 98ª edición de los Premios de la Academia, celebrada en el Dolby Theatre de Hollywood, donde participó como uno de los encargados de entregar un galardón durante la ceremonia. Sin embargo, antes de ingresar al recinto, el actor aprovechó su presencia ante los medios para compartir su postura sobre la situación internacional.

Durante su llegada, el actor llamó la atención por portar una pegatina con la frase “No a la guerra”, el mismo distintivo que utilizó en 2003 durante las protestas contra la invasión de Irak. Con este gesto, Bardem reiteró su postura pacifista y su rechazo a los conflictos armados.

El actor español asistió a la ceremonia de los Premios Oscar 2026 como uno de los presentadores de la noche./ AP

¿Qué dijo Javier Bardem sobre el conflicto en Medio Oriente?

En declaraciones realizadas durante la alfombra roja, el actor aseguró que el conflicto actual está basado en argumentos engañosos y advirtió sobre las consecuencias que este tipo de enfrentamientos tienen para la población civil.

"Estamos en las mismas, es otra guerra ilegal donde muere gente inocente", señaló el intérprete al referirse a la situación en la región.

Bardem también expresó que este tipo de ofensivas terminan alimentando la radicalización y generan más violencia. Además, el actor consideró que espacios con gran exposición mediática, como la ceremonia de los Oscar, pueden servir para visibilizar temas que afectan a millones de personas.

Bardem también expresó apoyo a Palestina

Durante su paso por la alfombra roja, el actor español también portó un distintivo en apoyo a la libertad de Palestina, reiterando su solidaridad con la población civil afectada por el conflicto, especialmente con los habitantes de Gaza.

Bardem explicó que considera importante aprovechar plataformas globales como los Oscar para hablar sobre asuntos que impactan a la sociedad más allá del mundo del cine.

A lo largo de su carrera, el actor ha manifestado en distintas ocasiones su postura sobre temas políticos, humanitarios y sociales. Su intervención en la ceremonia de 2026 se suma a otras ocasiones en las que artistas han utilizado eventos de gran alcance mediático para expresar posiciones sobre conflictos internacionales.

Bardem portó una pegatina con el mensaje “No a la guerra”, símbolo que ya había usado en 2003./ IG:carlosbardemoficial

De esta manera, la alfombra roja de los Premios Oscar 2026 no solo se convirtió en un escenario de glamour y moda, sino también en un espacio donde algunas celebridades aprovecharon la atención mundial para pronunciarse sobre temas de actualidad.

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