Frankenstein de Guillermo del Toro gana Mejor Vestuario y Maquillaje en los Premios Oscar 2026

La película “Frankenstein”, dirigida por Guillermo del Toro, obtuvo dos premios en los Premios Oscar 2026, al imponerse en las categorías de Mejor Diseño de Vestuario y Mejor Maquillaje y Peinado durante la ceremonia celebrada en el Dolby Theatre de Los Ángeles.

La producción basada en la obra literaria de Mary Shelley destacó en áreas técnicas relacionadas con la construcción visual de los personajes, consolidando su presencia dentro de las categorías dedicadas al diseño y caracterización cinematográfica.

Frankenstein es una de las películas más importantes del último año/Netflix

Oscar a Mejor Diseño de Vestuario

El primer reconocimiento para la cinta llegó en la categoría de Mejor Diseño de Vestuario, galardón que fue entregado por la editora de moda Anna Wintour.

La estatuilla fue otorgada a la diseñadora Kate Hawley, responsable de la creación del vestuario utilizado en la adaptación cinematográfica de la historia del científico Victor Frankenstein y su criatura.

El trabajo de Hawley fue evaluado por los miembros de la Academia considerando aspectos como la ambientación histórica, la caracterización de los personajes y la coherencia estética dentro de la narrativa. En esta categoría también estuvieron nominadas producciones como “Avatar: Fire and Ash”, “Hamnet”, “Marty Supreme” y “Sinners”.

La diseñadora Kate Hawley se mostró emocionada al recibir la estatuilla/AP

Reconocimiento a Mejor Maquillaje y Peinado

Poco después del primer premio, “Frankenstein” volvió a subir al escenario de los Oscar 2026 al ser anunciada como ganadora en la categoría de Mejor Maquillaje y Peinado.

El equipo conformado por Mike Hill, Jordan Samuel y Cliona Furey recibió la estatuilla por su trabajo en la transformación visual de los personajes, que incluyó prótesis, maquillaje especializado y caracterización estética.

El galardón reconoce el trabajo técnico relacionado con la construcción visual en pantalla, especialmente en producciones donde el diseño de criaturas y la recreación de ambientes inspirados en el género gótico son elementos fundamentales de la narrativa.

El director mexicano Guillermo del Toro es la mente maestra detrás de Frankenstein/AP

Temporada de premios para “Frankenstein”

La película dirigida por Guillermo del Toro forma parte de las producciones destacadas durante la temporada de premios cinematográficos de 2026, donde ha sido reconocida principalmente en categorías técnicas relacionadas con el diseño visual.

El cineasta mexicano ya ha obtenido premios Oscar en ediciones anteriores por producciones como “The Shape of Water” y “Guillermo del Toro’s Pinocchio”, lo que refuerza su trayectoria dentro de la industria cinematográfica internacional.

Con estas dos estatuillas, “Frankenstein” se posiciona como una de las producciones reconocidas por su trabajo en vestuario y maquillaje, áreas que evalúan la construcción estética y visual de las películas participantes en los premios de la Academia.