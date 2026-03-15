Iker Fimbres presenta dura lesión tras el FC Juárez vs Monterrey

Malas noticias en el seno de Monterrey, después del partido sufrido ante FC Juárez de la Jornada 11 del Clausura 2026 de la Liga MX, con la lesión de Iker Fimbres quien tuvo que abandonar en los primeros minutos del juego por una lesión y que ahora se ha confirmado la baja del futbolista para las siguientes semanas.

Se espera anuncio oficial

De acuerdo, a Mediotiempo luego de las evaluaciones médicas se ha confirmado que el jugador tiene una lesión en el ligamento del tobillo derecho y un golpe en el peroné, por lo que estaría perdiendo varios compromisos, esto a falta de hacerse oficial.

Durante los exámenes se descartó cualquier fractura o rotura; se estima que su recuperación se pueda resolver entre tres y cuatro semanas; en Liga MX se estaría perdiendo el juego ante Chivas y Atlético San Luis y podría estar viendo acción en la Jornada 14 ante Atlas, debido al parón de Fecha FIFA, después del duelo ante el Rebaño.

Rayados l IMAGO7

El futbolista mexicano tuvo que salir de cambio apenas a los 23 minutos de la primera parte para darle ingreso a Allen Rojas, en dicho movimiento también se realizó la salida de Lucas Ocampos por otra molestia e ingresó Christian reyes.

¿Cómo fue el partido ante FC Juárez?

FC Juárez y Monterrey empataron 2-2 en la Jornada 11 de la Liga MX en el Estadio Olímpico Benito Juárez, en un partido donde los regiomontanos parecían tener el control, pero terminaron sufriendo en el cierre.

El conjunto albiazul pegó muy temprano en el marcador. Apenas al segundo 49 apareció Uroš Đurđević. Antes del descanso Jesús Manuel Corona sacó un disparo de pierna derecha desde la esquina del área grande para poner el 0-2.

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En la segunda mitad, los Bravos reaccionaron rápido. Al 49 apareció Jairo Torres con un remate de cabeza dentro del área para descontar. La presión de los locales terminó dando frutos en el cierre. Al 89 se marcó penal tras una falta de Ricardo Chávez y al 91 Óscar Estupiñán convirtió desde los once pasos para el 2-2 definitivo.

Djuka ante FC Juárez l IMAGO7