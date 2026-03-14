¿Un chisguete? El cómico momento de Luca Orellano con un aficionado de Rayados de Monterrey

Luca Orellano, delantero de Rayados de Monterrey tuvo un curioso momento con un aficionado que le pidió que le firmara una playera

El aficionado espero a Luca Orellano mientras llegaba a una privada en su camioneta blanca y le pidió que firmara su playera.

El delantero argentino accedió de buena forma y le firmó su jersey al aficionado, pero hubo un detalle que se llevó el video.

Después de que el argentino firmó el jersey del fan, este se percató del olor del perfume del delantero de Rayados por lo que le preguntó acerca de la colonia que usaba.

El chisguete de perfume

Luca Orellano l Rayados

Orellano se acercó a su carro y mostró una botella de perfume, a lo que el aficionado le pidió si le podía echar un 'chisguete'.

El extremo rayado primero reaccionó con sorpresa pero rápidamene captó la petición del aficionado por lo que le dio una roseada con el perfume.