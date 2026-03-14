Verificación de edad requerida
Este artículo contiene contenido para adultos que puede ser inapropiado para menores. Por favor, confirme que tiene 18 años o más para continuar.
Contenido sensible a continuación
Este artículo contiene imágenes o detalles que algunos lectores pueden encontrar perturbadores. Se recomienda discreción del espectador.
¿Un chisguete? El cómico momento de Luca Orellano con un aficionado de Rayados de Monterrey
Luca Orellano, delantero de Rayados de Monterrey tuvo un curioso momento con un aficionado que le pidió que le firmara una playera
El aficionado espero a Luca Orellano mientras llegaba a una privada en su camioneta blanca y le pidió que firmara su playera.
El delantero argentino accedió de buena forma y le firmó su jersey al aficionado, pero hubo un detalle que se llevó el video.
ese? pic.twitter.com/3ztS74mJa6— v (@wrddiaz) March 13, 2026
Después de que el argentino firmó el jersey del fan, este se percató del olor del perfume del delantero de Rayados por lo que le preguntó acerca de la colonia que usaba.
El chisguete de perfume
Orellano se acercó a su carro y mostró una botella de perfume, a lo que el aficionado le pidió si le podía echar un 'chisguete'.
El extremo rayado primero reaccionó con sorpresa pero rápidamene captó la petición del aficionado por lo que le dio una roseada con el perfume.
El momento quedó grabado y ambos se llevaron un momento para recordad. El verdadero significado de lo que es agradecer a los aficionados.