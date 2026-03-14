Iker Fimbres critica al arbitraje y sale en muletas tras el Juárez vs Rayados

El jugador de Monterrey, Iker Fimbres, manifestó en redes sociales su descontento con una decisión arbitral que resultó en su lesión durante el partido contra Juarez.

El empate a dos goles entre Rayados y Bravos tuvo consecuencias más allá del resultado. El mediocampista de 20 años, no solo abandonó el encuentro por lesión, sino que también puso en tela de juicio el criterio del árbitro.

El jugador tuvo que ser sustituido en la primera mitad tras una dura barrida por detrás que le dobló el tobillo derecho. Una imagen compartida por Multimedios Deportes muestra a Fimbres abandonando el Estadio Olímpico Benito Juárez con el pie inmovilizado y apoyándose en muletas.

Iker Fimbres en muletas tras el partido entre Juárez y Monterrey | Multimedios Deportes

La jugada que provocó la lesión de Fimbres

La polémica acción se produjo al minuto 21, cuando Fimbres disputó un balón y recibió una entrada con fuerza desmedida por parte de Monchu.

El árbitro central, Marco Antonio ‘Gato’ Ortiz, revisó la jugada en el VAR y consideró que la entrada fue limpia, por lo que decidió no señalar falta alguna.

Esta determinación causó molestia en el banquillo regiomontano y, sobre todo, en el propio Fimbres, quien se vio obligado a dejar el terreno de juego minutos después.

Al término del partido, el mediocampista expresó su frustración en redes sociales con un mensaje sarcástico: “lo bueno que primero toca el balón, increíble”. La publicación incluía una fotografía del momento exacto del contacto.