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Futbol Nacional

Acusan al 'Gato' Ortiz de 'recibir ordenes' durante el Juárez vs Rayados

Marco Antonio 'Gato' Ortiz | MEXSPORT
Fernando Villalobos Hernández
Fernando Villalobos Hernández 07:48 - 14 marzo 2026
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El exsilbante, 'Cantante' Guerrero, hace señalamientos en redes sociales en contra de Marco Antonio Ortiz

El arbitraje mexicano vuelve a estar bajo la lupa tras el arranque de la Jornada 11. Marco Antonio Ortiz, recientemente galardonado con el Gafete FIFA, se encuentra en el centro de la controversia por un presunto procedimiento indebido durante el encuentro entre Juárez y Monterrey.

Marco Antonio Ortiz | MEXSPORT

'CANTANTE' GUERRERO SEÑALA AL 'GATO' ORTIZ

Al minuto 57 del duelo, el defensor de Rayados, Víctor 'Toro' Guzmán, recibió una segunda tarjeta amarilla que resultó en su expulsión. Si bien analistas coinciden en que la infracción ameritaba la tarjeta, el problema radica en cómo se tomó la decisión.

Fernando 'Cantante' Guerrero, exárbitro y actual analista de TUDN, señaló a través de sus redes sociales una posible violación al protocolo del VAR. Según Guerrero, Ortiz habría recibido la instrucción directa de expulsar al jugador por medio del intercomunicador.

Marco Antonio 'Gato' Ortíz, árbitro central del Juárez vs Rayados del Clausura 2026 | MEXSPORT

El Gato Ortiz no iba a sacar la tarjeta amarilla al Toro de Rayados por sujetar al jugador de FC Juárez, después de varios segundos el VAR le dice que es 2a amarilla (prohibido)

¿'GATO' ORTIZ VIOLÓ EL REGLAMENTO?

La polémica llega debido a las restricciones operativas del videoarbitraje. De acuerdo con las reglas de juego de la IFAB, el árbitro central puede apoyarse en sus asistentes de campo (banderines) o el cuarto oficial para decisiones de tarjetas amarillas, mientras que el VAR solo puede intervenir en jugadas de tarjeta roja directa, no en acciones de segunda amonestación. Además,

Guerrero sostiene que, al ser consciente de que el VAR no puede influir en una segunda amarilla, el 'Gato' Ortiz se acercó a su asistente para simular una consulta permitida. Esta acción habría servido para justificar la demora en la sanción y ocultar que la orden provino originalmente de las cabinas de video, un procedimiento prohibido por el reglamento vigente.

Marco Antonio 'Gato' Ortíz, árbitro central del Juárez vs Rayados del Clausura 2026 | MEXSPORT

Hasta el momento, estas declaraciones se mantienen como especulaciones del analista, ya que no existe un audio oficial que confirme la comunicación interna. Sin embargo, el señalamiento llega en un momento sensible para Ortiz, quien apenas hace unos días fue ratificado como uno de los silbantes de élite con la certificación internacional de la FIFA.

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