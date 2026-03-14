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¡Gato Show! Marco Antonio Ortíz vuelve a hacer de las suyas en el Bravos vs Rayados
Los Bravos de Juárez rescataron un valioso empate 2-2 ante Rayados de Monterrey en la frontera, en un partido correspondiente a la Liga MX que terminó lleno de polémica. Aunque el duelo tuvo emociones en el marcador, gran parte de la conversación posterior giró alrededor del arbitraje de Marco Antonio 'Gato' Ortiz, quien protagonizó dos decisiones que generaron debate.
Durante gran parte del encuentro, Monterrey parecía tener el control del partido, pero Juárez nunca dejó de insistir. Sin embargo, cuando el equipo fronterizo parecía acercarse en el marcador, apareció la primera decisión polémica del silbante que cambió el rumbo del juego.
La controversia comenzó con un gol anulado a Bravos, luego de que el árbitro revisara una acción en el VAR. En la jugada, Luca Martínez Dupuy sujetó al defensor Alonso Aceves dentro del área, lo que fue interpretado como falta previa a la anotación.
Tras revisar la jugada en el monitor, Marco 'Gato' Ortiz decidió invalidar el gol que había marcado Jairo Torres, lo que provocó reclamos por parte de los jugadores y aficionados del equipo fronterizo, quienes consideraron que la acción era discutible.
Penal para Juárez cambia el cierre del partido
Pese a la polémica del gol anulado, el árbitro volvió a tomar una decisión clave en los minutos finales del encuentro. En una jugada dentro del área de Rayados, Ettson Ayón ganó la posición a Ricardo Chávez, quien terminó impactando al atacante tras un balón dividido.
Ortiz no dudó en marcar penalti a favor de Juárez, decisión que nuevamente generó discusión, aunque esta vez benefició al conjunto local en los momentos más importantes del partido.
¿Cómo se definió el empate entre Bravos y Rayados?
La presión de los Bravos finalmente dio resultado en el cierre del encuentro. Al minuto 89 se sancionó la pena máxima y al 91 el delantero Óscar Estupiñán ejecutó con autoridad desde los once pasos para poner el 2-2 definitivo en el marcador.
Incluso en el tiempo agregado Juárez estuvo cerca de completar la remontada. Al minuto 100, Mosquera tuvo una clara oportunidad, pero su disparo dentro del área terminó estrellándose en el travesaño.
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