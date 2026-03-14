Djuka hace su estreno goleador, con Monterrey, con gol de vestidor ante FC Juárez

El delantero Uroš Đurđević finalmente se estrenó como goleador de Monterrey al marcar en el duelo frente a FC Juárez con gol de vestidor en la Jornada 11 del Clausura 2026 de la Liga MX tras su reciente fichaje proveniente del Atlas.

¿Cómo fue el gol?

El atacante abrió el marcador apenas al segundo 49 del partido, sorprendiendo con un arranque fulminante que puso en ventaja a los Rayados desde los primeros instantes del encuentro.

El tanto representó un momento especial para el delantero, ya que significó su primer gol vistiendo la camiseta del Monterrey. Aunque ya había marcado en la temporada con el Atlas, este fue el primero que consigue desde su llegada al conjunto regiomontano, rompiendo así una pequeña sequía ofensiva.

Djuka ante FC Juárez l IMAGO7

Đurđević alcanzó este logro en su noveno partido como jugador de Rayados. El atacante necesitó acumular 560 minutos en el terreno de juego para finalmente poder festejar su primer tanto con el equipo albiazul.

Con este gol, el serbio también llegó a tres anotaciones en lo que va de la temporada, esperando que este tanto sea el impulso que necesitaba para comenzar a tener mayor protagonismo en el ataque del Monterrey durante los próximos compromisos.

Djuka celebra con Monterrey | MEXSPORT

¿Cómo llegaron a este partido?

FC Juárez y Monterrey se enfrentarán en un importante duelo correspondiente a la Jornada 11 del Clausura 2026 de la Liga MX. El escenario de este enfrentamiento será el Estadio Benito Juárez, donde los locales buscarán aprovechar la localía para sumar puntos valiosos en el torneo ante unos Rayados que no logran levantar su juego.

FC Juárez llega a este encuentro ocupando la posición 12 de la tabla con 10 puntos tras 9 partidos disputados, con un balance de 14 goles a favor y 17 en contra, mostrando cierta fragilidad defensiva.

Rayados de Monterrey tras finalizar el Clásico Regio l MexSport

Por su parte, Monterrey se ubica en el noveno puesto con 13 puntos en 10 encuentros, con 14 tantos anotados y 10 recibidos, demostrando mayor solidez defensiva que su rival en el Clausura 2026.