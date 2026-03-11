Verificación de edad requerida
Nicolás Larcamón tras victoria de Cruz Azul en Monterrey: "La serie está abierta"
El equipo de Cruz Azul logró remontar y llevarse la ida de los octavos de final en la CONCACAF Champions Cup ante Rayados como visitante y el técnico Nicolás Larcamón dejó en claro que a pesar de la victoria, la serie sigue abierta para ambos lados.
“La serie está abierta, si bien en medio tenemos un partido en el panorama local, me quedo mucho más con lo positivo de haber ganado el partido que quizás solamente haber anotado un gol en el tiempo que tuvieron un arquero nominal en el arco, entendiendo que tenemos mucho trabajo por hacer para ganar esta serie, que va ser difícil.”
CRUZ AZUL QUERÍA MÁS
Además, el estratega de la “máquina” declaró que su equipo está consciente que pudieron has marcado un gol más en este encuentro.
“Hay un grupo convencido de qué es lo que quiere, el partido que se presentó incómodo porque el desarrollo había sido favorable para ir en mayor ventaja del 1-0, un par de desatenciones, lo que representó el gol de ellos, ahí nos desconectamos, los muchachos volvieron a responder, con mucha autoridad revertieron el marcador, podríamos habernos llevado un gol más, indudablemente tiene que ver con ese carácter, con futbol, esa sinergía de atributos, que hoy por hoy es reconocible, pero hay que ratificarlo.”
Larcamón de igual forma reconoció el trabajo de sus jugadores, destacando que fueron superiores en el encuentro.
“Teníamos la complejidad de estar a la expectativa para ver qué nos planteaba Nicco para ver qué nos planteaba como entrenador, quizás una certeza del proceso que recién inicia, también es un poco de incertidumbre de lo que puede llegar a plantear de lo que finalmente plantearon en cancha. Hubo desatenciones nuestras, un tirón de orejas para el tirón del camino que pretendemos recorrer, pero fuimos justos ganadores en el desarrollo, fuimos dominadores.”
