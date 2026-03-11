Verificación de edad requerida
Nico Sánchez sueña con la remontada de Rayados ante Cruz Azu: "Estamos vivos"
Rayados volvió a caer por segunda ocasión de manera consecutiva, ahora ante Cruz Azul en la ida de los octavos de final de la CONCACAF Champions Cup. Nicolás Sánchez, técnico rayado, mencionó que a pesar de ir abajo, el equipo aún está vivo para la vuelta y en el campeonato local.
“Para Liguilla falta mucho, tenemos claro que no podemos dejar escapar puntos, tenemos que competir a este nivel de hoy, tengo fe que vamos a entrar a Liguilla y estar a los puestos de arriba. Lo de casi fuera en esta Copa es una opinión tuya, para mí estamos vivos, vamos perdiendo, pero me apoyo en lo que se mostró hoy para ir a Juárez y a la vuelta.”
Recién llega a la institución albiazul y Sánchez dejó en claro que un equipo no cambia de un día para otro, pero que ha notado un gran cambio.
“Después de perder, las sensaciones no son buenas. Hay derrotas y derrotas, no me gusta hablar de derrotas dignas, pero un equipo no puede cambiar de un día para otro, pero se notó un paso positivo para la competitividad que estamos buscando como equipo, que más allá de los nombres empezaron a responder todos.”
NICO SÁNCHEZ RECONOCE A LA MÁQUINA
De igual forma reconoció el gran trabajo de Cruz Azul, aclarando que equipos como estos no alcanza y sobre todo que no deben de depender 100% de Sergio Canales.
“Se verá al final, nosotros, todo lo que buscamos generar en el equipo es ir creciendo de apoco, sabiendo que el tiempo es corto, pero no lo tenemos como excusa. Con estos rivales no alcanza por eso le doy un voto positivo a todo el equipo.”
“Tenemos que aprender a jugar sin Sergio, esperemos tenerlo pronto, mientras tanto, el equipo dio la cara, para mí es una buena señal de no tener que depende de un jugador para ganar un partido, a pesar de que no se consiguió, hoy el equipo respondió, me da mucha alegría y confianza.”
