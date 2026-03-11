Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol Internacional

Alajuelense saca importante empate ante LAFC en la Ida de los Octavos de Final en Concachampions

Alajuelense empata ante LAFC | AP
Fernando Villalobos Hernández
Fernando Villalobos Hernández 23:22 - 10 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El conjunto tico sorprendió en su visita a Los Angeles y saca ligera 'ventaja' ante LAFC

En un encuentro vibrante de principio a fin, el LAFC y la Liga Deportiva Alajuelense empataron 1-1. El duelo, caracterizado por el dominio territorial de los locales y el orden táctico de los visitantes, dejó sensaciones divididas en el BMO Stadium.

Liga Deportiva Alajuelense empata ante LAFC | AP

Desde el silbatazo inicial, el LAFC buscó imponer condiciones con un Son Heung-Min sumamente participativo, generando múltiples ocasiones que fueron contenidas por la figura del encuentro: el guardameta Washington Ortega.

Pese al asedio local, fue el equipo tico quien dio el primer golpe. Al minuto 44, justo antes del descanso, Alejandro Bran sorprendió a la defensa y al portero Hugo Lloris con un potente remate de pierna derecha desde fuera del área, colocando el balón en el fondo de las redes para el 0-1 parcial.

Denis Bouanga celebra gol | AP

En el complemento, el técnico del LAFC ajustó sus piezas y la presión aumentó. La recompensa llegó al minuto 56, cuando Son Heung-Min filtró un pase preciso para Denis Bouanga. El atacante no perdonó y, con un disparo cruzado desde el sector izquierdo del área, venció la resistencia de Ortega para decretar el 1-1 definitivo.

A partir de ahí, el partido se convirtió en un monólogo de los locales. Sin embargo, la falta de puntería y la actuación heroica de Ortega —quien salvó remates clave de Tillman, Delgado y el propio Son— impidieron que el marcador volviera a moverse.

Los minutos finales estuvieron cargados de interrupciones y tarjetas amarillas para el bando visitante, que se dedicó a proteger el punto obtenido. Alajuelense resistió incluso los 5 minutos de tiempo añadido, cerrando los espacios ante los intentos desesperados de Timothy Tillman y la última carga de los "Black & Gold".

Alajuelense empata ante LAFC | AP
Últimos videos
Lo Último
23:44 Nicolás Larcamón tras victoria de Cruz Azul en Monterrey: "La serie está abierta"
23:32 Cal Raleigh rompe el silencio: ¿Por qué ignoró el saludo de Randy Arozarena?
23:22 Alajuelense saca importante empate ante LAFC en la Ida de los Octavos de Final en Concachampions
23:13 Taxistas anuncian bloqueos en AICM este miércoles: rutas alternas para llegar a las terminales 1 y 2
23:03 Criterio de desempate Clásico Mundial: ¿Qué resultado necesita México para avanzar de ronda?
22:52 Cholo Simeone celebra continuidad de Griezmann y Julián Álvarez tras triunfo ante Tottenham
22:25 ¡Maxx Crosby regresa a Raiders! Baltimore cancela el intercambio con Las Vegas
22:17 México vs Italia ¿Dónde y cuándo ver el último juego de Grupos del Tri en el Clásico Mundial?
22:04 Festival del Helado 2026 llega a CDMX: dos días para pecar sin culpa
21:41 EXCLUSIVA: Merenglass prepara canción para el Mundial 2026 y lanza colaboración con Alex Lora de EL TRI
Tendencia
1
Futbol Nacional ¿Adiós Mundial? Malagón sufre importante lesión con América
2
Opinión WWE corre a Niño Hamburguesa de Triple A por culpa de unos influencers
3
Futbol Yassine Bounou lanza 'guiño' a la Liga MX: "Siempre me ha gustado el América"
4
Opinión Cómo va Keylor con Pumas
5
Contra Filtran VIDEO del derrumbe de edificio en San Antonio Abad que dejó tres muertos
6
Lucha Niño Hamburguesa agrede a aficionado en reciente función; se analiza su futuro en AAA
Te recomendamos
Nicolás Larcamón tras victoria de Cruz Azul en Monterrey: "La serie está abierta"
Futbol Nacional
10/03/2026
Nicolás Larcamón tras victoria de Cruz Azul en Monterrey: "La serie está abierta"
Cal Raleigh se negó a saludar a Arozarena | CAPTURA
Beisbol
10/03/2026
Cal Raleigh rompe el silencio: ¿Por qué ignoró el saludo de Randy Arozarena?
Alajuelense saca importante empate ante LAFC en la Ida de los Octavos de Final en Concachampions
Futbol Internacional
10/03/2026
Alajuelense saca importante empate ante LAFC en la Ida de los Octavos de Final en Concachampions
Taxistas anuncian bloqueos en AICM este miércoles: rutas alternas para llegar a las terminales 1 y 2
Contra
10/03/2026
Taxistas anuncian bloqueos en AICM este miércoles: rutas alternas para llegar a las terminales 1 y 2
Alek Thomas en celebración durante el Clásico Mundial 2026 | AP
Beisbol
10/03/2026
Criterio de desempate Clásico Mundial: ¿Qué resultado necesita México para avanzar de ronda?
Antoine Griezmann, jugador del Atlético de Madrid | AP
Futbol
10/03/2026
Cholo Simeone celebra continuidad de Griezmann y Julián Álvarez tras triunfo ante Tottenham