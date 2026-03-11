Alajuelense saca importante empate ante LAFC en la Ida de los Octavos de Final en Concachampions

En un encuentro vibrante de principio a fin, el LAFC y la Liga Deportiva Alajuelense empataron 1-1. El duelo, caracterizado por el dominio territorial de los locales y el orden táctico de los visitantes, dejó sensaciones divididas en el BMO Stadium.

Liga Deportiva Alajuelense empata ante LAFC | AP

Desde el silbatazo inicial, el LAFC buscó imponer condiciones con un Son Heung-Min sumamente participativo, generando múltiples ocasiones que fueron contenidas por la figura del encuentro: el guardameta Washington Ortega.

Pese al asedio local, fue el equipo tico quien dio el primer golpe. Al minuto 44, justo antes del descanso, Alejandro Bran sorprendió a la defensa y al portero Hugo Lloris con un potente remate de pierna derecha desde fuera del área, colocando el balón en el fondo de las redes para el 0-1 parcial.

Denis Bouanga celebra gol | AP

En el complemento, el técnico del LAFC ajustó sus piezas y la presión aumentó. La recompensa llegó al minuto 56, cuando Son Heung-Min filtró un pase preciso para Denis Bouanga. El atacante no perdonó y, con un disparo cruzado desde el sector izquierdo del área, venció la resistencia de Ortega para decretar el 1-1 definitivo.

A partir de ahí, el partido se convirtió en un monólogo de los locales. Sin embargo, la falta de puntería y la actuación heroica de Ortega —quien salvó remates clave de Tillman, Delgado y el propio Son— impidieron que el marcador volviera a moverse.

Los minutos finales estuvieron cargados de interrupciones y tarjetas amarillas para el bando visitante, que se dedicó a proteger el punto obtenido. Alajuelense resistió incluso los 5 minutos de tiempo añadido, cerrando los espacios ante los intentos desesperados de Timothy Tillman y la última carga de los "Black & Gold".