Opinión

WWE corre a Niño Hamburguesa de Triple A por culpa de unos influencers

El luchador de AAA no controló sus emociones en una actuación reciente
El Planchitas
El Planchitas 14:39 - 10 marzo 2026
A ver, les cuento: pude confirmar con distintas fuentes que el carismático luchador Niño Hamburguesa fue despedido de Triple A la semana pasada, esto debido a una conducta antideportiva cometida el pasado 3 de marzo en una función celebrada en la Arena Afición de Pachuca, Hidalgo.

¿Qué pasó? Me cuentan personas que estuvieron ese día en la arena que durante toda la función los aficionados, en especial los de primeras filas, estuvieron gritándoles y mentándoles la madre a cada uno de los luchadores que subía al cuadrilátero, incluido el Niño Hamburguesa, algo que para él y el resto de gladiadores debe ser normal, pues sucede siempre.

Sin embargo, las cosas se salieron de control cuando, como se ve en los videos que se hicieron virales en redes sociales, el Niño Hamburguesa cae sobre unos aficionados de primera fila, con los que al parecer ya había un pique, pues además de los gritos y las mentadas, estos también habrían golpeado al luchador en la espalda justamente cuando cayó en sus asientos, generándose la reacción del gladiador, que fue un codazo leve sobre un fan con playera del América.

La situación pudo pasar desapercibida y ser una más de las que se presentan en cada función del país; sin embargo, comenzó a tomar relevancia porque la víctima del codazo fue un influencer local, quien junto a su hermano hace contenido de lucha libre, teniendo la fama —según me cuentan aficionados de Pachuca— de ser los clásicos fans reventadores de primera fila que, cuando los luchadores llegan a sus asientos, se sienten con la libertad de interactuar con ellos. Esto quedaría comprobado, según lo que han mostrado en videos que ellos mismos han publicado en sus redes.

Sin embargo, ya que en esta ocasión esa interacción con el luchador no fue lo que ellos esperaban, pegaron el grito en el cielo y se hicieron las víctimas en redes sociales con una publicación que se volvió viral y llegó hasta los altos mandos de Triple A.

Y a ver, que quede claro: no estoy justificando la reacción del Niño Hamburguesa. Se equivocó al darle un golpe al fan y eso tendrá sus consecuencias. Pero de nuevo caemos en la misma discusión que surge cuando sucede algo similar: ¿hasta dónde tiene derecho el aficionado de interactuar, ofender o hasta golpear al luchador por el solo hecho de pagar un boleto? ¿Por qué, si el luchador es el que agrede, sí se hace un escándalo, pero cuando es el fan mala copa o reventador, solo nos genera gracia? Ahí se las dejo...

Ahora, respecto al despido del Niño Hamburguesa, fue una orden que llegó desde Estados Unidos por parte de la gente de WWE, mas no por los que aún siguen en Triple A de la administración pasada. De hecho, la gente en México de la compañía, incluidos los luchadores, externaron su apoyo al Burger.

Es más, ahí les va esta: Me cuentan algunas fuentes que el Niño Hamburguesa sirvió como una especie de chivo expiatorio para WWE, pues mediante su despido por esta conducta violenta se busca poner un precedente y mandarle un mensaje al resto de luchadores rebeldes que hay actualmente en Triple A de que cualquier situación —por mínima que sea— que vaya en contra de los valores y reglas de la compañía les costará el trabajo y no hay vuelta atrás.

Veamos ahora qué viene para el Niño Hamburguesa, personaje que, en mi opinión, tenía el potencial para repetir o incluso superar el impacto que logró Mr. Iguana con el público de Estados Unidos. Así que no dudaría ni tantito que otras empresas como AEW, ROH o en México el propio CMLL aprovechen la oportunidad de llevarlo a sus filas.

