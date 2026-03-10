Intoxicación en Disneyland: hospitalizan a empleados tras misterioso olor

Un incidente con materiales de construcción utilizados en Disneyland, California, provocó la hospitalización de varios empleados del parque luego de que presentaran síntomas de intoxicación en una zona restringida para el público.

De acuerdo con información difundida por TMZ, la situación ocurrió en un área backstage cercana a la atracción Star Tours, donde trabajadores comenzaron a sentir malestares tras detectar un olor desconocido.

Según autoridades del Departamento de Bomberos de Anaheim, al menos cinco empleados de Disney fueron trasladados a hospitales locales después de experimentar mareos y dificultad para respirar.

Varios trabajadores presentaron síntomas de intoxicación en una zona restringida para el público / FB: @Disneyland

Materiales de construcción habrían provocado la reacción

Un portavoz de Disneyland explicó que el incidente se originó cuando materiales utilizados por un contratista generaron una reacción química en la zona detrás del parque.

“Un funcionario de Disneyland le dijo a TMZ... esta tarde, los materiales de construcción utilizados por un contratista produjeron una reacción detrás del escenario en el parque temático... y el área fue examinada por los equipos de respuesta apropiados”.

Tras el incidente, equipos de emergencia acudieron al lugar para evaluar la situación, mientras que varios empleados fueron atendidos por paramédicos en el sitio.

“Varios miembros del elenco fueron atendidos en el lugar por paramédicos y dados de alta... y nos dijeron que al menos cinco empleados que experimentaron mareos y dificultad para respirar fueron transportados a hospitales locales”.

Cinco empleados de Disney fueron trasladados a hospitales locales / FB: @Disneyland

Área evacuada por precaución

Como medida preventiva, Disneyland decidió despejar áreas cercanas para evitar cualquier riesgo para visitantes, mientras las autoridades revisaban el lugar.

“Como medida de precaución, las áreas adyacentes fueron despejadas de huéspedes y se espera que vuelvan a abrir pronto”.

Hasta el momento, el parque confirmó que no existe riesgo para los visitantes, aunque algunos espacios cercanos, incluido el comercio Star Traders, fueron cerrados temporalmente mientras se investiga el origen del olor. Las autoridades continúan analizando la situación para determinar qué sustancia provocó los síntomas en los empleados.