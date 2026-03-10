Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

Intoxicación en Disneyland: hospitalizan a empleados tras misterioso olor

Autoridades del parque decidieron despejar áreas para evitar cualquier riesgo para visitantes / FB: @Disneyland
Jorge Reyes
Jorge Reyes 15:42 - 10 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Incidente con materiales de construcción provocó mareos y dificultad para respirar entre trabajadores del parque

Un incidente con materiales de construcción utilizados en Disneyland, California, provocó la hospitalización de varios empleados del parque luego de que presentaran síntomas de intoxicación en una zona restringida para el público.

De acuerdo con información difundida por TMZ, la situación ocurrió en un área backstage cercana a la atracción Star Tours, donde trabajadores comenzaron a sentir malestares tras detectar un olor desconocido.

Según autoridades del Departamento de Bomberos de Anaheim, al menos cinco empleados de Disney fueron trasladados a hospitales locales después de experimentar mareos y dificultad para respirar.

Varios trabajadores presentaron síntomas de intoxicación en una zona restringida para el público / FB: @Disneyland

Materiales de construcción habrían provocado la reacción

Un portavoz de Disneyland explicó que el incidente se originó cuando materiales utilizados por un contratista generaron una reacción química en la zona detrás del parque.

“Un funcionario de Disneyland le dijo a TMZ... esta tarde, los materiales de construcción utilizados por un contratista produjeron una reacción detrás del escenario en el parque temático... y el área fue examinada por los equipos de respuesta apropiados”.

Tras el incidente, equipos de emergencia acudieron al lugar para evaluar la situación, mientras que varios empleados fueron atendidos por paramédicos en el sitio.

“Varios miembros del elenco fueron atendidos en el lugar por paramédicos y dados de alta... y nos dijeron que al menos cinco empleados que experimentaron mareos y dificultad para respirar fueron transportados a hospitales locales”.
Cinco empleados de Disney fueron trasladados a hospitales locales / FB: @Disneyland

Área evacuada por precaución

Como medida preventiva, Disneyland decidió despejar áreas cercanas para evitar cualquier riesgo para visitantes, mientras las autoridades revisaban el lugar.

“Como medida de precaución, las áreas adyacentes fueron despejadas de huéspedes y se espera que vuelvan a abrir pronto”.

Hasta el momento, el parque confirmó que no existe riesgo para los visitantes, aunque algunos espacios cercanos, incluido el comercio Star Traders, fueron cerrados temporalmente mientras se investiga el origen del olor. Las autoridades continúan analizando la situación para determinar qué sustancia provocó los síntomas en los empleados.

Equipos de emergencia acudieron al lugar para evaluar la situación / FB: @Disneyland
Últimos videos
Lo Último
17:20 “Raúl Jiménez es nuestro delantero titular”: exjugadores del Tri piden que lidere el ataque en el Mundial
17:17 Activan contingencia ambiental por ozono en el Valle de México: mala calidad del aire afecta CDMX y Edomex
17:11 Van por Récord Guinness en el Zócalo rumbo al Mundial 2026
17:01 El Satánico asegura ser él quien amarró por primera vez a Octagón, no Fuerza Guerrera
16:59 ¿Quién es Togo, el perro rescatista que localizó víctimas en el derrumbe de San Antonio Abad?
16:56 ¿Cuándo es Semana Santa 2026? En esta fecha comienzan las vacaciones
16:54 ¿Vender tortillas en hielera o a bordo de una motocicleta está prohibido?
16:51 “El que gane será una superestrella”: Benavidez y ‘Zurdo’ Ramírez calientan su pelea
16:45 Vive Latino 2026: ¿Amanda Miguel, Mijares, Paulina Rubio y Danna llegan al festival? ¡Parece que sí!
16:37 Portero de Tottenham abandona el campo llorando tras errores fatales en derrota ante Atlético de Madrid
Tendencia
1
Opinión Cómo va Keylor con Pumas
2
Beisbol ¿Qué necesita México para clasificar a los Cuartos de Final del Clásico Mundial de Beisbol 2026?
3
Beisbol Cal Raleigh se negó a darle la mano a Randy Arozarena y así respondió el mexicano
4
Empelotados Alexis Vega sufre inesperado accidente por ver el teléfono en la calle
5
Futbol ¡Viene el debut tricolor! La Selección Mexicana ya se comunicó con Betis para convocar a Álvaro Fidalgo
6
Futbol ¿Cuándo se sabrá si viene Cristiano Ronaldo a México?
Te recomendamos
Raúl Jiménez aspira a ser parte de la convocatoria de Javier Aguirre en el Mundial | MexSport
Futbol
10/03/2026
“Raúl Jiménez es nuestro delantero titular”: exjugadores del Tri piden que lidere el ataque en el Mundial
Activan contingencia ambiental por ozono en el Valle de México: mala calidad del aire afecta CDMX y Edomex
Contra
10/03/2026
Activan contingencia ambiental por ozono en el Valle de México: mala calidad del aire afecta CDMX y Edomex
Van por Récord Guinness en el Zócalo rumbo al Mundial 2026
Contra
10/03/2026
Van por Récord Guinness en el Zócalo rumbo al Mundial 2026
El Satánico asegura ser él quien amarró por primera vez a Octagón, no Fuerza Guerrera
Lucha
10/03/2026
El Satánico asegura ser él quien amarró por primera vez a Octagón, no Fuerza Guerrera
¿Quién es Togo, el perro rescatista que localizó víctimas en el derrumbe de San Antonio Abad?
Contra
10/03/2026
¿Quién es Togo, el perro rescatista que localizó víctimas en el derrumbe de San Antonio Abad?
¿Cuándo es Semana Santa 2026? En esta fecha comienzan las vacaciones
Contra
10/03/2026
¿Cuándo es Semana Santa 2026? En esta fecha comienzan las vacaciones