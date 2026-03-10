México lidera el arbitraje femenino en Concacaf con más de 100 árbitras profesionales

El arbitraje en México atraviesa una etapa de consolidación y crecimiento marcada por el aumento en la participación de mujeres dentro de la estructura arbitral. Con más de un centenar de árbitras profesionales registradas, la Federación Mexicana de Futbol se posiciona como la federación con mayor presencia femenina dentro de la Concacaf.

De acuerdo con cifras presentadas por la Comisión de Árbitros, actualmente las mujeres representan el 13.8 por ciento del padrón total de silbantes en el país. Esto equivale a 105 árbitras de un total de 758 colegiados, una proporción que coloca a México a la cabeza en inclusión femenina dentro de la región.

Entre estas mujeres se destacan cinco silbantes centrales, cuatro asistentes y dos más de VAR con gafete FIFA por lo que se espera ver a más de estas mujeres en torneos internacionales incluyendo quizá, la próxima Copa del Mundo.

Enedina Caudillo y más de 100 árbitras destacan en México | MEXSPORT

Capacitación y tecnología rumbo al Mundial de 2026

Como parte de este proceso de fortalecimiento, la Comisión de Árbitros de la Federación Mexicana de Futbol llevó a cabo su concentración anual en Toluca, un encuentro que reúne a silbantes del país para continuar con su preparación técnica y física.

Durante la concentración se realizó la ceremonia oficial de entrega de gafetes FIFA, reconocimiento que distingue a los árbitros que representarán a México en competiciones internacionales. El evento contó con la presencia de autoridades del futbol mexicano, entre ellas Mikel Arriola, Comisionado Presidente de la FMF; Ivar Sisniega, Presidente Ejecutivo; y Horacio Elizondo, Director Técnico de Árbitros.

Las actividades programadas durante la concentración, que se extiende hasta el 12 de marzo, incluyen entrenamientos en campo, sesiones teóricas y prácticas con el sistema de videoarbitraje (VAR). Además, los árbitros utilizan simuladores para recrear situaciones de juego con el objetivo de perfeccionar la toma de decisiones durante los partidos.

La FMF destacó a las mujeres árbitras en la comisión | X @Arbitraje_MX

Durante su intervención, Mikel Arriola subrayó la relevancia histórica del arbitraje dentro de la estructura del futbol mexicano. El dirigente también explicó que el organismo busca fortalecer la confianza en el trabajo arbitral mediante el uso de herramientas tecnológicas y procesos de formación constantes.

“Trabajamos constantemente para fortalecer la transparencia y credibilidad de nuestro arbitraje, a través de las mejores herramientas tecnológicas como el VAR y el SAOT. La Comisión no solo capacita y evalúa, sino que forma líderes en la cancha, guardianes de las reglas y referentes de integridad. Hoy celebramos su trabajo, esfuerzo y compromiso”.

Árbitros mexicanos con proyección internacional

Dentro del grupo de árbitros mexicanos que han ganado presencia internacional destaca la silbante Katia Itzel García, quien cuenta con gafete FIFA y experiencia en torneos femeniles Sub-17 y Sub-20 organizados por Concacaf y FIFA. Con 33 años, su nombre aparece entre las árbitras que podrían aspirar a participar en la Copa del Mundo de 2026.

Ivar Sisniega, presidente ejecutivo de la FMF, llamó a los árbitros internacionales a asumir con responsabilidad el reconocimiento otorgado.

“Reciban este gafete con orgullo, pero también con la convicción que todavía hay muchos sueños por alcanzar y de que su trabajo ayudará a seguir posicionando al arbitraje mexicano entre los mejores del mundo”, señaló.