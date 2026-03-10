¿Quién es Togo, el perro rescatista que localizó víctimas en el derrumbe de San Antonio Abad?

En medio de las labores de rescate tras el derrumbe de un edificio en demolición en San Antonio Abad, en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México, uno de los elementos clave del operativo fue Togo, un perro especializado en búsqueda y rescate que participó en la localización de víctimas entre los escombros.

El can forma parte del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México y trabaja junto a su manejador, el bombero Donovan Millán, con quien integra un binomio canino entrenado para emergencias como derrumbes, explosiones o estructuras colapsadas.

Togo es parte del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México/X: @JefeVulcanoCova

El perro que ayudó a ubicar a las víctimas

Durante el operativo realizado tras el colapso del inmueble, Togo participó en la búsqueda de trabajadores atrapados bajo los restos de la estructura.

De acuerdo con autoridades del cuerpo de bomberos, el binomio canino permitió localizar a uno de los trabajadores alrededor de las 18:00 horas del 9 de marzo, cuando el perro realizó el marcaje que indicaba la presencia de una persona bajo los escombros.

Horas más tarde, el perro volvió a marcar un punto específico entre los restos del edificio, lo que permitió que los rescatistas continuaran las maniobras de remoción y posteriormente ubicaran a una segunda víctima durante la madrugada.

Togo fue entrenado por varios meses para ayudar a la localización de personas/X: @JefeVulcanoCova

Un binomio especializado en rescate

Togo es un perro de raza pastor belga malinois de aproximadamente cuatro años de edad. Forma parte de la primera célula de búsqueda y rescate con binomio canino dentro del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México.

El perro se incorporó a esta unidad en octubre de 2023, cuando las autoridades capitalinas anunciaron la creación de un equipo especializado en la localización de personas atrapadas en estructuras colapsadas.

Su entrenamiento está enfocado en detectar rastros de olor humano entre escombros, lo que permite orientar a los equipos de rescate hacia zonas donde podría haber víctimas.

Nuestro método de capacitación y entrenamiento da los mejores resultados. En su intervención, nuestro compañero Togo realizó dos marcajes exitosos que permitieron localizar y rescatar los cuerpos de dos personas en el inmueble ubicado en San Antonio Abad. #BuenosDías pic.twitter.com/IEdxNzGvit — Jefe Vulcano Cova (@JefeVulcanoCova) March 10, 2026

Las habilidades de Togo para rescatar personas

Tras varios meses de entrenamiento especializado, el perro desarrolló capacidades para apoyar en emergencias.

Entre sus habilidades destacan: Localizar a una persona en aproximadamente tres minutos

Detectar olor humano hasta 12 metros de profundidad

Realizar búsquedas en áreas de hasta dos mil metros cuadrados

Cuando identifica indicios de presencia humana, el animal realiza un “marcaje”, una señal que alerta a los rescatistas sobre el punto donde deben concentrar las labores de búsqueda.

El saldo del derrumbe de un edificio en San Antonio Abad fue de tres hombres muertos y un lesionado/X: @JefeVulcanoCova

Perros rescatistas en operativos de emergencia