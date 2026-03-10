Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

¿Quién es Togo, el perro rescatista que localizó víctimas en el derrumbe de San Antonio Abad?

Togo forma parte de los bomberos y su ayuda fue clave para encontrar a las víctimas/X: @JefeVulcanoCova
Geovanni Rodríguez Catarino
Geovanni Rodríguez Catarino 16:59 - 10 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Junto a su binomio trabajó por horas con los bomberos para encontrar los cuerpos sin vida de los trabajadores atrapados

En medio de las labores de rescate tras el derrumbe de un edificio en demolición en San Antonio Abad, en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México, uno de los elementos clave del operativo fue Togo, un perro especializado en búsqueda y rescate que participó en la localización de víctimas entre los escombros.


El can forma parte del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México y trabaja junto a su manejador, el bombero Donovan Millán, con quien integra un binomio canino entrenado para emergencias como derrumbes, explosiones o estructuras colapsadas.

Togo es parte del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México/X: @JefeVulcanoCova

El perro que ayudó a ubicar a las víctimas

Durante el operativo realizado tras el colapso del inmueble, Togo participó en la búsqueda de trabajadores atrapados bajo los restos de la estructura.


De acuerdo con autoridades del cuerpo de bomberos, el binomio canino permitió localizar a uno de los trabajadores alrededor de las 18:00 horas del 9 de marzo, cuando el perro realizó el marcaje que indicaba la presencia de una persona bajo los escombros.


Horas más tarde, el perro volvió a marcar un punto específico entre los restos del edificio, lo que permitió que los rescatistas continuaran las maniobras de remoción y posteriormente ubicaran a una segunda víctima durante la madrugada.

Togo fue entrenado por varios meses para ayudar a la localización de personas/X: @JefeVulcanoCova

Un binomio especializado en rescate

Togo es un perro de raza pastor belga malinois de aproximadamente cuatro años de edad. Forma parte de la primera célula de búsqueda y rescate con binomio canino dentro del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México.


El perro se incorporó a esta unidad en octubre de 2023, cuando las autoridades capitalinas anunciaron la creación de un equipo especializado en la localización de personas atrapadas en estructuras colapsadas.


Su entrenamiento está enfocado en detectar rastros de olor humano entre escombros, lo que permite orientar a los equipos de rescate hacia zonas donde podría haber víctimas.

Las habilidades de Togo para rescatar personas

Tras varios meses de entrenamiento especializado, el perro desarrolló capacidades para apoyar en emergencias.


Entre sus habilidades destacan:

  • Localizar a una persona en aproximadamente tres minutos

  • Detectar olor humano hasta 12 metros de profundidad

  • Realizar búsquedas en áreas de hasta dos mil metros cuadrados


Cuando identifica indicios de presencia humana, el animal realiza un “marcaje”, una señal que alerta a los rescatistas sobre el punto donde deben concentrar las labores de búsqueda.

El saldo del derrumbe de un edificio en San Antonio Abad fue de tres hombres muertos y un lesionado/X: @JefeVulcanoCova

Perros rescatistas en operativos de emergencia

Los binomios caninos son considerados herramientas fundamentales en situaciones de desastre, ya que su capacidad de detección permite identificar personas atrapadas incluso cuando se encuentran bajo grandes volúmenes de escombros.


En el caso del derrumbe ocurrido en San Antonio Abad, brigadas de rescate, personal de Protección Civil, bomberos y elementos de fuerzas federales participaron en el operativo para localizar a los trabajadores atrapados.


La participación de Togo y su manejador evidenció el papel que desempeñan los perros entrenados para rescate en este tipo de emergencias, donde la rapidez en la localización de víctimas puede resultar determinante para las labores de búsqueda.

Últimos videos
Lo Último
17:20 “Raúl Jiménez es nuestro delantero titular”: exjugadores del Tri piden que lidere el ataque en el Mundial
17:17 Activan contingencia ambiental por ozono en el Valle de México: mala calidad del aire afecta CDMX y Edomex
17:11 Van por Récord Guinness en el Zócalo rumbo al Mundial 2026
17:01 El Satánico asegura ser él quien amarró por primera vez a Octagón, no Fuerza Guerrera
16:59 ¿Quién es Togo, el perro rescatista que localizó víctimas en el derrumbe de San Antonio Abad?
16:56 ¿Cuándo es Semana Santa 2026? En esta fecha comienzan las vacaciones
16:54 ¿Vender tortillas en hielera o a bordo de una motocicleta está prohibido?
16:51 “El que gane será una superestrella”: Benavidez y ‘Zurdo’ Ramírez calientan su pelea
16:45 Vive Latino 2026: ¿Amanda Miguel, Mijares, Paulina Rubio y Danna llegan al festival? ¡Parece que sí!
16:37 Portero de Tottenham abandona el campo llorando tras errores fatales en derrota ante Atlético de Madrid
Tendencia
1
Opinión Cómo va Keylor con Pumas
2
Beisbol ¿Qué necesita México para clasificar a los Cuartos de Final del Clásico Mundial de Beisbol 2026?
3
Beisbol Cal Raleigh se negó a darle la mano a Randy Arozarena y así respondió el mexicano
4
Empelotados Alexis Vega sufre inesperado accidente por ver el teléfono en la calle
5
Futbol ¡Viene el debut tricolor! La Selección Mexicana ya se comunicó con Betis para convocar a Álvaro Fidalgo
6
Futbol ¿Cuándo se sabrá si viene Cristiano Ronaldo a México?
Te recomendamos
Raúl Jiménez aspira a ser parte de la convocatoria de Javier Aguirre en el Mundial | MexSport
Futbol
10/03/2026
“Raúl Jiménez es nuestro delantero titular”: exjugadores del Tri piden que lidere el ataque en el Mundial
Activan contingencia ambiental por ozono en el Valle de México: mala calidad del aire afecta CDMX y Edomex
Contra
10/03/2026
Activan contingencia ambiental por ozono en el Valle de México: mala calidad del aire afecta CDMX y Edomex
Van por Récord Guinness en el Zócalo rumbo al Mundial 2026
Contra
10/03/2026
Van por Récord Guinness en el Zócalo rumbo al Mundial 2026
El Satánico asegura ser él quien amarró por primera vez a Octagón, no Fuerza Guerrera
Lucha
10/03/2026
El Satánico asegura ser él quien amarró por primera vez a Octagón, no Fuerza Guerrera
¿Quién es Togo, el perro rescatista que localizó víctimas en el derrumbe de San Antonio Abad?
Contra
10/03/2026
¿Quién es Togo, el perro rescatista que localizó víctimas en el derrumbe de San Antonio Abad?
¿Cuándo es Semana Santa 2026? En esta fecha comienzan las vacaciones
Contra
10/03/2026
¿Cuándo es Semana Santa 2026? En esta fecha comienzan las vacaciones