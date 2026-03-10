Alexis Vega sufre inesperado accidente por ver el teléfono en la calle

Momento chusco pero desagradable fue el que vivió Alexis Vega antes de abordar el avión que los llevaría al próximo duelo de la Copa de Campeones de la Concacaf ante San Diego FC; el atacante del Toluca iba tan concentrado en el celular que al bajar del autobús terminó por chocar con unos anuncios en el aeropuerto de la ciudad de México.

El instante fue captado por el propio Toluca quien en sus habitual recopilación de jugadores bajando del autobús grabó al exChivas con el bochornoso choque en uno de los anuncios que muestran llegadas y salidas en las afueras del complejo a escasos metros de haber bajado del trasporte choricero.

Tras el golpe el elemento Escarlata solamente lanzó una sonrisa y se percató que estaba siendo grabado a lo que simplemente lanzó una mirada y un señalamiento con su mano para divertirse un momento, antes de ingresar al interior del aeropuerto.

Alexis Vega choca con anuncios l CAPTURA

¿Alexis Vega listo para enfrentar a San Diego FC?

Alexis Vega quien regresó recientemente a las canchas con el Toluca viajó con el equipo para enfrentar el primer duelo de esta temporada en la Copa de Campeones de la Cocnacaf en los Estados Unidos en donde ya podría ser tomado en cuenta ante el conjunto californiano en la etapa de los Octavos de Final.

Vega regresó a la convocatoria del Toluca en el reciente duelo ante Bravos de Juárez para volver a pisar un terreno de juego desde la Gran Final del Apertura 2025, que fue el 14 de diciembre de dicho año. El jugador mexicano entró de cambio al minuto 81 en el duelo ante Bravos de Juárez.

Alexis Vega regresó con Toluca en el duelo ante Bravos de Juárez | MEXSPORT

El último partido que jugó Alexis Vega con Toluca fue en la Gran Final del Apertura 2025 ante Tigres, aunque fue más que nada un infiltrado. El mexicano ingresó de cambio en dicho juego y disputó cerca de 40 minutos, pero fue en la tanda de penaltis que encumbró su nombre junto a las leyendas escarlatas.

En esta ocasión el extremo mexicano recibió una ovación de época por parte del respetable de la capital mexiquense, pues en su regreso al equipo escarlata se convirtió en un ídolo del equipo y dentro de la cancha del Nemesio diez tras su vuelta tuvo pequeños destellos que hizo tomar minutos de ritmo ante el parón.

Alexis Vega ingresó de cambio en el partido de Toluca contra FC Juárez | IMAGO 7

¿Qué lesión lesión tenía Alexis Vega?

El torneo pasado, Alexis Vega sufrió un desgarro muscular grado II en el isquiotibial izquierdo. Además, sufrió una recaída de molestias anteriores en la rodilla durante el Apertura 2025, lo que le causó varias semanas de baja y lo llevó a jugar infiltrado la Final con Toluca.