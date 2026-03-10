Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Empelotados

Alexis Vega sufre inesperado accidente por ver el teléfono en la calle

Alexis Vega en el Apertura 2025 | IMAGO7
Ramiro Pérez Vásquez 08:04 - 10 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El momento quedó grabado y se volvió viral en redes sociales

Momento chusco pero desagradable fue el que vivió Alexis Vega antes de abordar el avión que los llevaría al próximo duelo de la Copa de Campeones de la Concacaf ante San Diego FC; el atacante del Toluca iba tan concentrado en el celular que al bajar del autobús terminó por chocar con unos anuncios en el aeropuerto de la ciudad de México.

El instante fue captado por el propio Toluca quien en sus habitual recopilación de jugadores bajando del autobús grabó al exChivas con el bochornoso choque en uno de los anuncios que muestran llegadas y salidas en las afueras del complejo a escasos metros de haber bajado del trasporte choricero.

Tras el golpe el elemento Escarlata solamente lanzó una sonrisa y se percató que estaba siendo grabado a lo que simplemente lanzó una mirada y un señalamiento con su mano para divertirse un momento, antes de ingresar al interior del aeropuerto.

Alexis Vega choca con anuncios l CAPTURA

¿Alexis Vega listo para enfrentar a San Diego FC?

Alexis Vega quien regresó recientemente a las canchas con el Toluca viajó con el equipo para enfrentar el primer duelo de esta temporada en la Copa de Campeones de la Cocnacaf en los Estados Unidos en donde ya podría ser tomado en cuenta ante el conjunto californiano en la etapa de los Octavos de Final.

Vega regresó a la convocatoria del Toluca en el reciente duelo ante Bravos de Juárez para volver a pisar un terreno de juego desde la Gran Final del Apertura 2025, que fue el 14 de diciembre de dicho año. El jugador mexicano entró de cambio al minuto 81 en el duelo ante Bravos de Juárez.

Alexis Vega regresó con Toluca en el duelo ante Bravos de Juárez | MEXSPORT

El último partido que jugó Alexis Vega con Toluca fue en la Gran Final del Apertura 2025 ante Tigres, aunque fue más que nada un infiltrado. El mexicano ingresó de cambio en dicho juego y disputó cerca de 40 minutos, pero fue en la tanda de penaltis que encumbró su nombre junto a las leyendas escarlatas.

En esta ocasión el extremo mexicano recibió una ovación de época por parte del respetable de la capital mexiquense, pues en su regreso al equipo escarlata se convirtió en un ídolo del equipo y dentro de la cancha del Nemesio diez tras su vuelta tuvo pequeños destellos que hizo tomar minutos de ritmo ante el parón.

Alexis Vega ingresó de cambio en el partido de Toluca contra FC Juárez | IMAGO 7
Alexis Vega ingresó de cambio en el partido de Toluca contra FC Juárez | IMAGO 7

¿Qué lesión lesión tenía Alexis Vega?

El torneo pasado, Alexis Vega sufrió un desgarro muscular grado II en el isquiotibial izquierdo. Además, sufrió una recaída de molestias anteriores en la rodilla durante el Apertura 2025, lo que le causó varias semanas de baja y lo llevó a jugar infiltrado la Final con Toluca.

Vega tuvo que volver a retirarse de las canchas, esto debido a una lesión de rodilla derecha. Tras el duelo, el canterano escarlata se sometió a una limpieza articular artroscópica en la rodilla derecha y con la mira puesta de regresar antes del Mundial 2026 para ser considerado por Javier Aguirre.

Últimos videos
Lo Último
08:49 ¡CR7 reaparece! Cristiano Ronaldo celebró triunfo del Almería que los acerca a LaLiga
08:33 ¡Viene el debut tricolor! La Selección Mexicana ya se comunicó con Betis para convocar a Álvaro Fidalgo
08:23 VIDEO: Encuentran segundo trabajador sin vida tras derrumbe de edificio en San Antonio Abad
08:20 ¡Serán 62 mil espectadores! FC Barcelona recibe licencia para ampliar aforo en el Camp Nou
08:04 Alexis Vega sufre inesperado accidente por ver el teléfono en la calle
08:01 Real Madrid da actualización sobre el estado de salud de Rodrygo tras lesión de rodilla
07:36 “Admirable”: Benjamín Gil lanza elogios a la Selección Mexicana tras duelo ante Estados Unidos
07:35 Efraín Juárez presenta a su nuevo "refuerzo": Así es Ícaro, el perrito que representa la filosofía del técnico de Pumas
07:28 Precio del dólar hoy 10 de marzo: Se mantiene en 17.56 pesos y confirma presión sobre el peso
07:00 Cómo va Keylor con Pumas
Tendencia
1
Fórmula 1 Max Verstappen se va a Mercedes... pero fuera de la Fórmula 1
2
Futbol Nacional ¡Teme por su vida! 'Gato' Ortiz recibe amenazas de muerte en Guadalajara tras Clásico Tapatío
3
Futbol “Jardine está matando a Malagón”: Chaco Giménez se lanza contra el DT del América
4
Futbol André Jardine descarta a Henry Martín para duelo de Concachampions ante Philadelphia Union
5
Futbol Nacional ¿A quién quitas? Andrés Gudiño, portero de Cruz Azul, candidato a ser llamado a Selección Mexicana
6
Futbol ¡Histórico! Brutal pelea entre Atlético Mineiro y Cruzeiro desató 23 expulsados marcando una cifra récord
Te recomendamos
¡CR7 reaparece! Cristiano Ronaldo celebró triunfo del Almería que los acerca a LaLiga
Futbol
10/03/2026
¡CR7 reaparece! Cristiano Ronaldo celebró triunfo del Almería que los acerca a LaLiga
¡Viene el debut tricolor! La Selección Mexicana ya se comunicó con Betis para convocar a Álvaro Fidalgo
Futbol
10/03/2026
¡Viene el debut tricolor! La Selección Mexicana ya se comunicó con Betis para convocar a Álvaro Fidalgo
VIDEO: Encuentran segundo trabajador sin vida tras derrumbe de edificio en San Antonio Abad
Contra
10/03/2026
VIDEO: Encuentran segundo trabajador sin vida tras derrumbe de edificio en San Antonio Abad
¡Serán 62 mil espectadores! FC Barcelona recibe licencia para ampliar aforo en el Camp Nou
Futbol
10/03/2026
¡Serán 62 mil espectadores! FC Barcelona recibe licencia para ampliar aforo en el Camp Nou
Alexis Vega sufre inesperado accidente por ver el teléfono en la calle
Empelotados
10/03/2026
Alexis Vega sufre inesperado accidente por ver el teléfono en la calle
Real Madrid da actualización sobre el estado de salud de Rodrygo tras lesión de rodilla
Futbol
10/03/2026
Real Madrid da actualización sobre el estado de salud de Rodrygo tras lesión de rodilla