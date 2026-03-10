Real Madrid da actualización sobre el estado de salud de Rodrygo tras lesión de rodilla

Comienza la cuenta regresiva para regresar a las canchas. Por medio de un comunicado médico, Real Madrid dio a conocer que Rodrygo fue operado con éxito y comenzará su rehabilitación por la lesión en la rodilla que sufrió hace una semana. Aunque no hay un tiempo estimado de recuperación, es un hecho que el jugador causará baja por lo que resta de la Temporada 2025-26.

¿Cuál es la lesión de Rodrygo?

Fue la semana pasada, el luens 2 de marzo en el partido contra Getafe, correspondiente a la Jornada 26 de LaLiga, que el atacante brasileño se lesionó, a pesar de que finalizó el partido en la cancha. Fue hasta el día que el conjunto blanco dio a conocer que Rodrygo sufrió "roturas del ligamento cruzado anterior y del menisco externo de la pierna derecha".

Rodrygo no estará disponible por lesión | AP

No obstante, apenas esta semana se llevó a cabo la operación a cargo del "doctor Manuel Leyes bajo la supervisión de los Servicios Médicos del Real Madrid". Dicho cirujano se ha encargado en el pasado de las intervenciones de jugadores como Luka Modric, Dani Carvajal, Thibaut Courtois o Éder Militao.

Rodrygo no estará disponible por lesión | AP

Aunque el club no ha confirmado cuánto tiempo causará baja el futbolista de 25 años, reportes de la prensa europea estiman que necesitará entre ocho y diez meses para volver a la actividad. Incluso se maneja la posibilidad de que el jugador requiera un año para recuperarse al cien por ciento de la lesión y evitar recaídas.

¿Qué pasará con Rodrygo en Real Madrid?

La lesión llega en un mal momento para el atacante, de quien se ha especulado mucho desde el inicio de la campaña. A pesar de que tiene contrato con los Merengues hasta 2028, ha habido muchos rumores sobre la posible salida de Rodrygo, quien era un recambio recurrente con Xabi Alonso, pero que con Álvaro Arbeloa ha sido más irregular.

Rodrygo en lamento con la Selección de Brasil | MEXSPORT