“Admirable”: Benjamín Gil lanza elogios a la Selección Mexicana tras duelo ante Estados Unidos

La Selección Mexicana cayó en su tercer juego dentro de la Clásico Mundial de Beisbol y tas la derrota el manager del equipo, Benjamín Gil, habló sobre el resaltado esfuerzo que tuvo su equipo ante una de las potencias como lo es Estados Unidos, candidato a ganar el trofeo en esta edición.

“Admirable de la forma en el que el equipo no se rindió, enfrentando a uno de los dos mejores pitchers del mundo, enfrentando a un Line up, nadie se rindió todos siguieron peleando y nos quedamos a un suite de empatar el partido, orgullos de ellos, es difícil que una derrota te deje un buen sabor de boca”, resaltó el Gil en conferencia de prensa.

Durán fue la estrella de México ante USA | MEXSPORT

El manager también resaltó sobre el juego de Jesus Cruz quien fue uno de los mejores relevistas; sin embargo, todo se complicó cuando permitió un jonrón: “Se equivocó y dejó dos pitcheos cómodos. Hablando del partido, si te pones a verlo, no se equivocó en un pitcheo; el que nos costó fue el jonrón de tres carreras.

“Ahora, para que entiendan, y sé que hay muchísimos que van a criticar, teníamos restricciones muy serias por parte de las organizaciones. La idea era que quizás Cruz nos diera más de una entrada para poder tener margen sobre cómo manejar y a quién meter al final del juego. Pero cuando Cruz saca únicamente un tercio (de entrada) y permite las carreras, eso nos complicó el fina.”

Javier Assad lanza en el juego contra Gran Bretaña del Clásico Mundial de Beisbol | AP

¿Tiene restricciones de equipos?

Benjamín Gil puntualizó que tiene que enfrentar restricciones por parte de los equipos de sus seleccionados y eso ha dificultado cierta toma de decisiones: “En la novena entrada estábamos teniendo conversaciones sobre si usar a (Víctor) Vodnik o a (Andrés) Muñoz, el mejor cerrador del mundo. Sin embargo, si picha Muñoz, él no está disponible para el juego contra Italia.

“Si picha Vodnik y hace cierta cantidad de lanzamientos, se pasa de su límite y tampoco está para Italia. Esas son cosas que ustedes no saben; es muy fácil cuestionar y criticar, pero son limitaciones muy serias. Tenemos que respetar a sus organizaciones y pensar en el bien del jugador”, mencionó.

Alejandro Kirk en la derrota de México ante Estados Unidos | MEXSPORT

Asimismo destacó los errores por parte de los árbitros: “No pueden marcar como strike el margen de abajo y luego el de arriba. En este momento no tengo Trackman ni nada; a lo mejor yo me equivoqué y, si es así, me disculpo. Pero si no me equivoqué, no me disculpo para nada, porque son turnos importantes en un juego muy importante.”

¿Qué necesita México para avanzar?