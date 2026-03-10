Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

VIDEO: Encuentran segundo trabajador sin vida tras derrumbe de edificio en San Antonio Abad

La estructura de un edificio privado ubicado en Calzada San Antonio Abad, en la alcaldía Cuauhtémoc, colapsó la tarde de este lunes 9 de marzo.
Geovanni Rodríguez Catarino
Geovanni Rodríguez Catarino 08:23 - 10 marzo 2026
Bomberos y equipos de emergencia siguen trabajando porque resta por encontrar a un trabajador atrapado en los escombros

Luego de más de 12 horas de búsqueda, autoridades de la Ciudad de México informaron que fue encontrado el cuerpo sin vida de un segundo trabajador que quedó atrapado tras el derrumbe de un edificio ubicado en la calzada San Antonio Abad.

Derrumbe en San Antonio Abad deja víctimas

Fue la tarde del lunes 9 de marzo cuando ocurrió la tragedia en la alcaldía Cuauhtémoc, luego de que se derrumbara un edificio de tres pisos que estaba en proceso de demolición controlada.


El inmueble presentaba daños estructurales desde el terremoto de 1985, los cuales empeoraron tras el sismo de 2017, motivo por el que se realizaban trabajos para retirarlo.

Los bomberos y demás equipos de emergencia llevan más de 12 horas trabajando en la zona/X: @JefeVulcanoCova

Cuatro trabajadores quedaron atrapados

De los 13 trabajadores que se encontraban en el lugar, cuatro quedaron atrapados bajo los escombros.


Hasta el momento solo uno ha sido rescatado con vida. Se trata de Ángel Miranda, de 42 años, quien se recupera en el Hospital Rubén Leñero.


La tarde del lunes, Myriam Urzúa, titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, informó que había sido localizado el cuerpo sin vida de uno de los tres trabajadores que permanecían atrapados.


Además, adelantó que los equipos de emergencia —incluidos el Ejército y la Guardia Nacional— trabajarían durante toda la noche y madrugada para localizar a las otras víctimas.

Ayer por la tarde lograron recuperar el primer cuerpo sin vida de uno de los tres trabajadores atrapados/X: @JefeVulcanoCova

Recuperan el segundo cuerpo durante la madrugada

Fue la madrugada de este martes, alrededor de las 5:30 horas, cuando el Jefe Vulcano Cova, líder del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, confirmó la recuperación del cuerpo sin vida de un segundo trabajador.

En este momento se recupera el segundo cuerpo de las tres personas atrapadas en el colapso del edificio en San Antonio Abad. Se pone a disposición de servicios periciales de la Fiscalia General de Justicia la Ciudad de México”, se lee en el mensaje publicado por el Jefe Vulcano en su cuenta de X.

El mensaje estuvo acompañado por un video que muestra el momento en que el cuerpo del trabajador es retirado del lugar, envuelto en una sábana.

Perro rescatista ayudó a localizar a la víctima

Para la localización de este segundo cuerpo fue clave la participación de Togo, uno de los perros rescatistas que integran los binomios caninos de los cuerpos de emergencia.


Estos perros son especializados en la búsqueda de personas entre escombros, gracias a su capacidad de rastreo mediante el olfato.

Continúa la búsqueda del tercer trabajador

Durante las primeras horas de este martes, bomberos y otros equipos de emergencia continúan con las labores de búsqueda del tercer trabajador que permanece atrapado bajo los escombros.


Hasta el momento no existe información oficial sobre su estado de salud, aunque se teme que también haya perdido la vida, como ocurrió con sus dos compañeros que no lograron ser rescatados a tiempo.

