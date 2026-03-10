Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

Confirman primer muerto por derrumbe de edificio en San Antonio Abad

La estructura de un edificio privado ubicado en Calzada San Antonio Abad, en la alcaldía Cuauhtémoc, colapsó la tarde de este lunes 9 de marzo.
Geovanni Rodríguez Catarino
Geovanni Rodríguez Catarino 18:43 - 09 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Autoridades de la CDMX continúan con la búsqueda de los otros dos trabajadores atrapados bajo los escombros

Tras el derrumbe de un edificio en la calzada San Antonio Abad, autoridades de la Ciudad de México confirmaron que lamentablemente ya fue encontrado el cuerpo sin vida de uno de los tres trabajadores que permanecían atrapados bajo los escombros.

La jefa de gobierno Clara Brugada vigiló de cerca la operación de rescate/Gobierno CDMX

Encuentran a uno de los trabajadores atrapados

Fue Myriam Urzúa, titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, quien informó la triste noticia luego de varias horas de labores para remover los escombros.

La actualización de este momento es que ya fue encontrado uno de los trabajadores, en este momento se está sacando, es posible que tengamos el otro muy pronto, parece que estaban juntos, pero seguimos trabajando.

De los cuatro que estaban dentro, uno ya se fue al hospital, al Rubén Leñero; de los tres que quedaban adentro, uno ya fue ubicado, lamentablemente está fallecido”, indicó la funcionaria.

Myriam Urzúa agregó que la víctima encontrada es un joven, aunque todavía no se ha revelado su identidad ni su edad.

Binomios caninos ayudaron a la localización del cuerpo sin vida de unos de los trabajadores atrapados/Gobierno CDMX

Continúan labores para localizar a los otros trabajadores

Urzúa también enfatizó que aún faltan por localizar dos trabajadores que quedaron atrapados tras el derrumbe del edificio en San Antonio Abad.


Incluso reconoció que existe temor de que también hayan perdido la vida, aunque las labores de búsqueda continúan.


Las autoridades reiteraron que no se utilizará maquinaria pesada en el inmueble colapsado hasta localizar al resto de los trabajadores atrapados, con el objetivo de evitar mayores riesgos durante las tareas de rescate.


Además, se informó que las labores continuarán de manera ininterrumpida, incluso durante la noche.

Los trabajos continuarán hasta que se logre encontrar al resto de trabajadores atrapados/Gobierno CDMX

Estado de salud del trabajador rescatado

Respecto al trabajador que fue rescatado previamente y trasladado al Hospital Rubén Leñero, se informó que el hombre, de 43 años y de nombre Ángel Miranda, se encuentra consciente y ya pudo comunicarse con sus familiares.

Está bien, delicado, pero estable. Nos dejaron pasar a verlo, le hicieron una tomografía por un golpe que trae muy fuerte en la cabeza, ahorita ya está en valoración, lo pasaron a cama y está bajo vigilancia. Esperar a lo que nos digan”, comentó a los medios el hermano del trabajador rescatado.

De acuerdo con los primeros reportes médicos, existe la posibilidad de que Ángel Miranda sea dado de alta durante el día, dependiendo de la evolución de su estado de salud.

Últimos videos
Lo Último
18:43 Confirman primer muerto por derrumbe de edificio en San Antonio Abad
18:37 Larcamón advertencia antes del Cruz Azul vs Rayados: “Nos harán muy difícil la serie”
18:31 Campeón del Super Bowl con Philadelphia llega a acuerdo con Houston Texans
18:23 VIDEO: Derrumbe en San Antonio Abad: así quedó edificio que colapsó
18:19 ¿Volverá a vestir de azulcrema? Lichnovsky aseguró que su relación con América no ha terminado
17:51 Exfigura de Atlas cuestiona arbitraje en el Clásico Tapatío
17:46 Real Oviedo planta cara en Cornellà y se lleva un importante punto ante Espanyol
17:45 Hoy No Circula martes 10 de marzo: estos autos no pueden circular en CDMX y Edomex
17:28 Célula canina entra a rescate tras colapso en San Antonio Abad
17:27 Este es el line up de México para su partido ante Estados Unidos en el Clásico Mundial de Beisbol
Tendencia
1
Futbol Nacional ¡Teme por su vida! 'Gato' Ortiz recibe amenazas de muerte en Guadalajara tras Clásico Tapatío
2
Contra ¿Subirá la gasolina en México? Desde septiembre el litro de Magna cuesta menos de 24 pesos
3
NFL NFL Agencia Libre 2026: Todos los movimientos, firmas e intercambios al momento
4
Futbol Nacional Philadelphia Union vs América: ¿Dónde y a qué hora ver los Octavos de Final de la Concachampions?
5
Empelotados ¿Para Miroslava Montemayor? Pollo Briseño lanza indirecta tras gol con Toluca: “Ahí te va un beso y póntelo donde quieras”
6
Futbol ¿Cristiano Ronaldo viene a CDMX? Portugal se aproxima con su convocatoria para medirse a México
Te recomendamos
Confirman primer muerto por derrumbe de edificio en San Antonio Abad
Contra
09/03/2026
Confirman primer muerto por derrumbe de edificio en San Antonio Abad
Larcamón advertencia antes del Cruz Azul vs Rayados: “Nos harán muy difícil la serie”
Futbol
09/03/2026
Larcamón advertencia antes del Cruz Azul vs Rayados: “Nos harán muy difícil la serie”
Campeón del Super Bowl con Philadelphia llega a acuerdo con Houston Texans
NFL
09/03/2026
Campeón del Super Bowl con Philadelphia llega a acuerdo con Houston Texans
VIDEO: Derrumbe en San Antonio Abad: así quedó edificio que colapsó
Contra
09/03/2026
VIDEO: Derrumbe en San Antonio Abad: así quedó edificio que colapsó
Lichnovsky en llegada a un partido con América | IMAGO 7
Futbol
09/03/2026
¿Volverá a vestir de azulcrema? Lichnovsky aseguró que su relación con América no ha terminado
Exfigura de Atlas cuestiona arbitraje en el Clásico Tapatío
Futbol
09/03/2026
Exfigura de Atlas cuestiona arbitraje en el Clásico Tapatío