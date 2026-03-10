Confirman primer muerto por derrumbe de edificio en San Antonio Abad

Tras el derrumbe de un edificio en la calzada San Antonio Abad, autoridades de la Ciudad de México confirmaron que lamentablemente ya fue encontrado el cuerpo sin vida de uno de los tres trabajadores que permanecían atrapados bajo los escombros.

La jefa de gobierno Clara Brugada vigiló de cerca la operación de rescate/Gobierno CDMX

Encuentran a uno de los trabajadores atrapados

Fue Myriam Urzúa, titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, quien informó la triste noticia luego de varias horas de labores para remover los escombros.

La actualización de este momento es que ya fue encontrado uno de los trabajadores, en este momento se está sacando, es posible que tengamos el otro muy pronto, parece que estaban juntos, pero seguimos trabajando.

De los cuatro que estaban dentro, uno ya se fue al hospital, al Rubén Leñero; de los tres que quedaban adentro, uno ya fue ubicado, lamentablemente está fallecido”, indicó la funcionaria.

Myriam Urzúa agregó que la víctima encontrada es un joven, aunque todavía no se ha revelado su identidad ni su edad.

Binomios caninos ayudaron a la localización del cuerpo sin vida de unos de los trabajadores atrapados/Gobierno CDMX

Continúan labores para localizar a los otros trabajadores

Urzúa también enfatizó que aún faltan por localizar dos trabajadores que quedaron atrapados tras el derrumbe del edificio en San Antonio Abad.

Incluso reconoció que existe temor de que también hayan perdido la vida, aunque las labores de búsqueda continúan.

Las autoridades reiteraron que no se utilizará maquinaria pesada en el inmueble colapsado hasta localizar al resto de los trabajadores atrapados, con el objetivo de evitar mayores riesgos durante las tareas de rescate.

Además, se informó que las labores continuarán de manera ininterrumpida, incluso durante la noche.

Los trabajos continuarán hasta que se logre encontrar al resto de trabajadores atrapados/Gobierno CDMX

Estado de salud del trabajador rescatado

Respecto al trabajador que fue rescatado previamente y trasladado al Hospital Rubén Leñero, se informó que el hombre, de 43 años y de nombre Ángel Miranda, se encuentra consciente y ya pudo comunicarse con sus familiares.

Está bien, delicado, pero estable. Nos dejaron pasar a verlo, le hicieron una tomografía por un golpe que trae muy fuerte en la cabeza, ahorita ya está en valoración, lo pasaron a cama y está bajo vigilancia. Esperar a lo que nos digan”, comentó a los medios el hermano del trabajador rescatado.