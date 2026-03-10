Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

West Ham vence a Brentford y avanza a los Cuartos de Final de la Copa FA

West Ham logró avanzar en la FA Cup | AP
West Ham logró avanzar en la FA Cup | AP
Associated Press (AP) 19:08 - 09 marzo 2026
Los Hammers lograron la victoria desde los 11 pasos y ahora se miden a Leeds

West Ham se enfrentará a Leeds United en los Cuartos de Final de la Copa FA tras vencer a Brentford 5-3 en una tanda de penales, después de un empate 2-2 al cabo de 90 minutos y la prórroga el lunes.

La eliminatoria se decidió cuando el guardameta de West Ham, Alphonse Areola, que se mantuvo inmóvil, atajó el pésimamente ejecutado intento de Panenka de Dango Ouattara en la tanda decisiva.

Su disparo, el tercero de los cinco de Brentford, fue el único penal que no se convirtió.

El desenlace llegó al final de un partido trepidante que contó con dos goles por bando de Jarrod Bowen, de West Ham, e Igor Thiago, de Brentford.

Bowen, un talismán habitual para los Hammers, abrió el marcador a los 19 minutos al reaccionar con rapidez a un balón suelto en el área y definir con potente disparo sobre el portero Caoimhin Kelleher.

Bowen marcó el gol de la ventaja en la FA Cup | AP

Thiago empató para Brentford nueve minutos después, pero West Ham volvió a ponerse por delante antes del descanso cuando Bowen transformó con calma un penal.

La segunda parte no estuvo a la altura del alto nivel fijado en los primeros 45 minutos, pero otra decisión de penal resultó clave.

Thiago firmó su doblete desde los 11 metros a nueve minutos del final, después de que se considerara que Crysencio Summerville empujó a Michael Kayode. Fue el 20mo gol de Thiago en la temporada en todas las competiciones.

Igor Thiago marcó los dos goles de Brentford | AP

El resultado significa que West Ham ha necesitado prórroga o penales para ganar sus tres eliminatorias de la Copa FA hasta ahora, pero eso no inquietará ni a los jugadores ni al entrenador Nuno Espirito Santos.

Pueden ilusionarse con un atractivo partido en casa contra Leeds, uno de los dos duelos íntegramente entre equipos de la Liga Premier. El otro tiene a Manchester City enfrentándose a Liverpool el fin de semana del 4-5 de abril.

West Ham y Brentford definieron el partido en Penales | AP
