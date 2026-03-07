Chelsea sufre, pero vence a Wrexham en tiempo extra y avanza a Cuartos de la FA Cup

Contra el campeón del mundo, Wrexham estuvo dolorosamente cerca de sufrir otro giro espectacular en la trama.

El suplente Lewis Brunt estaba a centímetros de la portería cuando cabeceó lo que parecía el gol del empate en un emocionante choque de la quinta ronda de la Copa FA contra el gigante de la Premier League, el Chelsea.

Garnacho durante el partido de FA Cup entre Wrexham y Chelsea | AP

Wrexham, con los propietarios de Hollywood Ryan Reynolds y Rob Mac, lideró dos veces en el Racecourse Ground e, incluso con 10 hombres en el tiempo extra, presionó al Chelsea hasta el final antes de finalmente perder 4-2.

Los goles de Alejandro Garnacho y Joao Pedro en el tiempo extra finalmente marcaron la diferencia entre un Chelsea que costó miles de millones de dólares formar y un Wrexham que jugaba futbol no profesional hace apenas tres años.

Pero incluso en la derrota, Wrexham emitió una declaración de su potencial, ya que apunta a asegurar un cuarto ascenso consecutivo esta temporada y enfrentar a equipos como el Chelsea de manera regular en la Premier League.

Wrexham United festeja uno de sus goles contra Chelsea en la FA Cup | AP

La multitud local estalló en llamas en el minuto 18 cuando Sam Smith persiguió un balón largo de Callum Doyle y disparó raso superando a Robert Sánchez para poner al Wrexham en ventaja.

Hubo más oportunidades para ampliar la ventaja, pero el Chelsea empató en circunstancias fortuitas antes del descanso. George Thomason le negó el empate a Garnacho al despejar su disparo sobre la línea de gol. Pero su despeje golpeó en la espalda del portero Arthur Okonkwo y rebotó hacia la red.

Wrexham se puso en ventaja por segunda vez en el minuto 78 cuando Doyle realizó un inteligente remate de tacón tras un disparo de Josh Windass desde lejos. Cuatro minutos más tarde, el partido volvió a estar empatado: Josh Acheampong disparó con potencia y desde corta distancia superó a Okonkwo.

Una tarjeta roja a George Dobson en el tiempo añadido obligó al Wrexham a jugar la prórroga con 10 hombres y el Chelsea aprovechó el partido con el gol de Garnacho en el 96. Brunt pensó que había empatado el partido otra vez con su cabezazo tras un pase de Kieffer Moore, pero el VAR mostró que estaba ligeramente fuera de juego.