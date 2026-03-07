Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

Venus y Saturno estarán en conjunción este marzo: cómo y cuándo verlos en el cielo

El fenómeno podrá observarse poco después del atardecer del domingo 8 de marzo / FREEPIK
Jorge Reyes
Jorge Reyes 17:06 - 07 marzo 2026
El fenómeno astronómico podrá observarse después del atardecer y mostrará a ambos planetas muy cerca en la bóveda celeste

Los amantes de la astronomía tendrán una oportunidad especial para mirar al cielo. Este 8 de marzo, Venus y Saturno protagonizarán una conjunción planetaria, un fenómeno visual en el que ambos astros parecerán encontrarse muy cerca uno del otro en el firmamento.

Aunque en realidad se encuentran separados por millones de kilómetros en el espacio, desde la Tierra parecerá que están a muy poca distancia, generando un espectáculo visible incluso sin telescopio. Este tipo de eventos son comunes en la astronomía, pero siempre llaman la atención por la ilusión óptica que producen.

Este 8 de marzo, Venus y Saturno protagonizarán una conjunción planetaria / FREEPIK

¿Qué es una conjunción planetaria?

En astronomía, una conjunción ocurre cuando dos planetas parecen alinearse desde nuestra perspectiva en la Tierra. A pesar de que realmente se ubican a enormes distancias entre sí, el ángulo desde el que los observamos provoca que parezcan reunirse en el cielo nocturno.

En esta ocasión, Venus y Saturno estarán separados por cerca de un millón 600 mil kilómetros, pero visualmente se apreciarán como dos puntos luminosos muy cercanos.

De hecho, los especialistas explican que la distancia aparente será de apenas un grado en el cielo, lo que equivale aproximadamente al ancho de un dedo visto con el brazo extendido.

Venus y Saturno estarán separados por cerca de un millón 600 mil kilómetros / FREEPIK

¿A qué hora ver la conjunción de Venus y Saturno?

El fenómeno podrá observarse poco después del atardecer del domingo 8 de marzo. Para encontrarlo en el cielo, bastará con mirar hacia el horizonte occidental.

Saturno se ubicará hacia el oeste, mientras que Venus aparecerá ligeramente a su izquierda, brillando con intensidad. Ambos planetas destacarán fácilmente, incluso en ciudades con contaminación lumínica.

Venus, considerado el tercer objeto más brillante del cielo después del Sol y la Luna, será el punto más luminoso de la escena. Saturno, por su parte, también brillará con fuerza, comparable a las estrellas más visibles de la constelación de Orión.

Una conjunción ocurre cuando dos planetas parecen alinearse desde nuestra perspectiva en la Tierra / FREEPIK

Por ello, quienes levanten la vista esa noche podrán presenciar uno de los espectáculos astronómicos más llamativos del mes, sin necesidad de telescopios ni equipo especializado.

Mundo
