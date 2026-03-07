Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

¿Antoine Griezmann se aleja de la MLS? Esto es lo que dicen desde el Atlético de Madrid

Antoine Griezmann con el Atlético de Madrid l AP
Jorge Armando Hernández 17:49 - 07 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El director deportivo del conjunto colchonero aseguró que el francés no saldrá del equipo madrileño

Antes del encuentro de Vuelta en Copa del Rey ante Barcelona, el francés Antoine Griezmann apuntaba fuerte salir del Atlético de Madrid para emigrar a Estados Unidos en la MLS.

Sin embargo, tras el pase del Atleti a la Final del torneo de Su Majestad, del conjunto culé a manos de los rojiblancos, el francés dio un paso atrás y todo indica que se quedará en el equipo de sus amores.

El Principito se iba a la Florida

El destino de Griezmann era Orlando City, pues de acuerdo con informes, el club de Florida ya tenía un trato con el francés.

No obstante, el director deportivo del equipo colchonero, Mateu Alemany, subrayó que Griezmann tiene contrato activo con el club hasta 2027 y es una pieza inamovible.

Antoine Griezmann, jugador del Atlético de Madrid | AP

¿Qué dijo el director deportivo del Atlético de Madrid?
Antoine Griezmann, jugador del Atlético de Madrid hasta 2027 | AP

Tras la victoria ante la Real Sociedad 3-2 en partido correspondiente a LaLiga, el directivo habló para los micrófonos de Movistar+ y afirmó que el francés permanece con los rojiblancos.

Antoine Griezmann está en un momento de forma extraordinario y teniendo en cuenta que es una leyenda y su estado de forma, le van a aplaudir como siempre. Está con nosotros y va a seguir con nosotros
Últimos videos
Lo Último
20:03 Patricio Salas tras su primer gol con América: "hoy por fin se me dio"
19:36 Guillermo Ochoa queda refugiado en Chipre tras impacto de presunto dron iraní
19:23 No le gustó la banca: Malagón 'sufrió' durante la victoria de América ante Querétaro
19:11 Cody Rhodes protagoniza el video con más dislikes en la historia del canal de YouTube de WWE
19:06 Vuelven a sufrir: América derrota a Querétaro y se acercan a la Liguilla
19:02 ¿Quién los detiene? Cruz Azul se mantiene en el liderato tras golear a Atlético San Luis en la Jornada 10
18:41 Profeco sacará la “tarjeta roja”: vigilará que no abusen con los precios rumbo al Mundial 2026
18:34 ¿No le importa el Clásico Regio? Jugador de Rayados es captado en boda de influencer en día de partido
18:21 ‘Siempre daré todo por esta playera’: 'Memote' Martínez ilusiona a la afición de Pumas
18:19 Habló el inmortal: Jorge Campos ve a México en semifinales del Mundial 2026
Tendencia
1
Contra ¿AMLO está hospitalizado por un problema cardiaco? Esto es lo que se sabe
2
Futbol Nacional "Ya le dije a Emilio Azcárraga que abra la cartera": El plan para reforzar al América
3
Futbol César Ramos Palazuelos y compañeros árbitros regresaron a México tras caos en Medio Oriente
4
Fórmula 1 Max Verstappen fue dado de alta tras choque en la clasificación del GP de Australia
5
Empelotados Abuchean a Peso Pluma en pleno partido de la NBA por negarle foto a fan
6
Futbol Internacional Luto en el FC Barcelona: El club lamenta sensible pérdida minutos antes del partido vs Athletic Club
Te recomendamos
Patricio Salas tras su primer gol con América: "hoy por fin se me dio"
Futbol
07/03/2026
Patricio Salas tras su primer gol con América: "hoy por fin se me dio"
Guillermo Ochoa queda refugiado en Chipre tras impacto de presunto dron iraní
Futbol
07/03/2026
Guillermo Ochoa queda refugiado en Chipre tras impacto de presunto dron iraní
No le gustó la banca: Malagón 'sufrió' durante la victoria de América ante Querétaro
Futbol
07/03/2026
No le gustó la banca: Malagón 'sufrió' durante la victoria de América ante Querétaro
Cody Rhodes protagoniza el video con más dislikes en la historia del canal de YouTube de WWE
Lucha
07/03/2026
Cody Rhodes protagoniza el video con más dislikes en la historia del canal de YouTube de WWE
Vuelven a sufrir: América derrota a Querétaro y se acercan a la Liguilla
Futbol
07/03/2026
Vuelven a sufrir: América derrota a Querétaro y se acercan a la Liguilla
¿Quién los detiene? Cruz Azul se mantiene en el liderato tras golear a Atlético San Luis en la Jornada 10
Futbol
07/03/2026
¿Quién los detiene? Cruz Azul se mantiene en el liderato tras golear a Atlético San Luis en la Jornada 10