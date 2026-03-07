Verificación de edad requerida
¿Antoine Griezmann se aleja de la MLS? Esto es lo que dicen desde el Atlético de Madrid
Antes del encuentro de Vuelta en Copa del Rey ante Barcelona, el francés Antoine Griezmann apuntaba fuerte salir del Atlético de Madrid para emigrar a Estados Unidos en la MLS.
Sin embargo, tras el pase del Atleti a la Final del torneo de Su Majestad, del conjunto culé a manos de los rojiblancos, el francés dio un paso atrás y todo indica que se quedará en el equipo de sus amores.
El Principito se iba a la Florida
El destino de Griezmann era Orlando City, pues de acuerdo con informes, el club de Florida ya tenía un trato con el francés.
No obstante, el director deportivo del equipo colchonero, Mateu Alemany, subrayó que Griezmann tiene contrato activo con el club hasta 2027 y es una pieza inamovible.
¿Qué dijo el director deportivo del Atlético de Madrid?
Tras la victoria ante la Real Sociedad 3-2 en partido correspondiente a LaLiga, el directivo habló para los micrófonos de Movistar+ y afirmó que el francés permanece con los rojiblancos.
Antoine Griezmann está en un momento de forma extraordinario y teniendo en cuenta que es una leyenda y su estado de forma, le van a aplaudir como siempre. Está con nosotros y va a seguir con nosotros
