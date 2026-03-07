Director deportivo del Atlético de Madrid reveló el destino de Antoine Griezmann

Entre clasificaciones a finales y con el mercado de trasferencias de la MLS a la vuelta de la esquina, la incógnita sobre una posible salida de Antoine Griezmann a Orlando City, parece haber llegado a su fin. El director deportivo del Atlético de Madrid, Mateu Alemany confirmó que el jugador no se va.

Antoine Griezmann, jugador del Atlético de Madrid | AP

¿Qué se sabe del caso Griezmann?

En el transcurso de la última semana, los rumores sobre la salida del campeón del mundo en Rusia 2018 comenzaron a tomar fuerza, esto tras una presunta petición del cuadro de la MLS, la cual pedía al francés mudarse a Orlando en las primeras semanas de marzo, es decir, 15 días antes de que se abriera el periodo de transferencia de Estados Unidos.

Según fuente cercanas al futbolista, este habría estado de acuerdo con llegar antes al continente americano, sin embargo, la reciente clasificación del cuadro colchonero a la final de la Copa del Rey, causaron un cambio de planes.

Antoine Griezmann celebrando su pase a la Final de la Copa del Rey l AP

Tras vencer al Barcelona en Semifinales, tanto los directivos del Atleti como Diego ‘Cholo’ SImeone, aseguraron que buscarían ‘convencer’ a Griezmann de permanecer hasta el final de su contrato en el club, esto con el fin de contar con el en la Gran Final y de darle un mejor homenaje en su salida del club. Ahora, Mateu Alemany pudo confirmar a los seguidores la permanencia del atacante.

“Griezmann se queda con nosotros”, aseguró Mateu Alemany.

Sin embargo, según Fabrizio Romano, el equipo de Orlando City seguirá de cerca al francés para un posible fichaje en el mes de julio, centrándose en otros rostros para este mercado inicial.

Ídolo colchonero

El atacante del Atlético, llegó al cuadro de Madrid en julio de 2014, proveniente de la Real Sociedad. Posteriormente, partió rumbo al Barcelona en el 2019, sin embargo, tras no rendir lo esperado volvió el 31 de agosto de 2021.

En su paso con el cuadro rojiblanco, el jugador de 34 años se convirtió en el máximo goleador de la historia del club, sumando un total de 210 goles y 95 asistencia, siendo el máximo rompe redes del club.