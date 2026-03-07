Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Director deportivo del Atlético de Madrid reveló el destino de Antoine Griezmann

Griezmann celebra gol ante el Barcelona | AP
Griezmann celebra gol ante el Barcelona | AP
Aldo Martínez
Aldo Martínez 14:45 - 07 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Mateu Alemany confirmó la permanencia de su goleador histórico hasta el final de su contrato

Entre clasificaciones a finales y con el mercado de trasferencias de la MLS a la vuelta de la esquina, la incógnita sobre una posible salida de Antoine Griezmann a Orlando City, parece haber llegado a su fin. El director deportivo del Atlético de Madrid, Mateu Alemany confirmó que el jugador no se va.

Antoine Griezmann, jugador del Atlético de Madrid | AP

¿Qué se sabe del caso Griezmann?

En el transcurso de la última semana, los rumores sobre la salida del campeón del mundo en Rusia 2018 comenzaron a tomar fuerza, esto tras una presunta petición del cuadro de la MLS, la cual pedía al francés mudarse a Orlando en las primeras semanas de marzo, es decir, 15 días antes de que se abriera el periodo de transferencia de Estados Unidos.

Según fuente cercanas al futbolista, este habría estado de acuerdo con llegar antes al continente americano, sin embargo, la reciente clasificación del cuadro colchonero a la final de la Copa del Rey, causaron un cambio de planes. 

Antoine Griezmann celebrando su pase a la Final de la Copa del Rey l AP

Tras vencer al Barcelona en Semifinales, tanto los directivos del Atleti como Diego ‘Cholo’ SImeone, aseguraron que buscarían ‘convencer’ a Griezmann de permanecer hasta el final de su contrato en el club, esto con el fin de contar con el en la Gran Final y de darle un mejor homenaje en su salida del club. Ahora, Mateu Alemany pudo confirmar a los seguidores la permanencia del atacante.

“Griezmann se queda con nosotros”, aseguró Mateu Alemany.

Sin embargo, según Fabrizio Romano, el equipo de Orlando City seguirá de cerca al francés para un posible fichaje en el mes de julio, centrándose en otros rostros para este mercado inicial. 

Antoine Griezmann, jugador del Atlético de Madrid | AP

Ídolo colchonero

El atacante del Atlético, llegó al cuadro de Madrid en julio de 2014, proveniente de la Real Sociedad. Posteriormente, partió rumbo al Barcelona en el 2019, sin embargo, tras no rendir lo esperado volvió el 31 de agosto de 2021.

En su paso con el cuadro rojiblanco, el jugador de 34 años se convirtió en el máximo goleador de la historia del club, sumando un total de 210 goles y 95 asistencia, siendo el máximo rompe redes del club. 

Antoine Griezmann, jugador del Atlético de Madrid | AP
Últimos videos
Lo Último
17:22 ¿Cuándo y dónde ver el Toluca vs FC Juárez de la J10?
17:06 Venus y Saturno estarán en conjunción este marzo: cómo y cuándo verlos en el cielo
16:56 Malagón a la banca y Pato Salas titular; Jardine sacude el XI del América
16:37 Duelo de delanteros: Búfalo Aguirre vs Djuka
16:35 VIDEO: Fátima Bosch defiende su corona de Miss Universo en Harvard tras ataques
16:20 Larcamón rota su once ante San Luis para mantener a Cruz Azul en la cima
16:09 ‘A la orden’: Héctor Moreno responde al mensaje de Benjamín Gil previo al Clásico Mundial de Béisbol
16:04 ¡La pelota siempre al '10'! Lamine Yamal da importante victoria al Barcelona sobre Athletic Club
15:49 “Será como un videojuego” Checo Pérez se declara listo para el Gran Premio de Australia
15:46 Amaury Vergara sorprende y revela presión para vender Chivas
Tendencia
1
Contra ¿AMLO está hospitalizado por un problema cardiaco? Esto es lo que se sabe
2
Futbol Nacional "Ya le dije a Emilio Azcárraga que abra la cartera": El plan para reforzar al América
3
Futbol César Ramos Palazuelos y compañeros árbitros regresaron a México tras caos en Medio Oriente
4
Fórmula 1 Max Verstappen fue dado de alta tras choque en la clasificación del GP de Australia
5
Empelotados Abuchean a Peso Pluma en pleno partido de la NBA por negarle foto a fan
6
Futbol Internacional Luto en el FC Barcelona: El club lamenta sensible pérdida minutos antes del partido vs Athletic Club
Te recomendamos
¿Cuándo y dónde ver el Toluca vs FC Juárez de la J10?
Futbol
07/03/2026
¿Cuándo y dónde ver el Toluca vs FC Juárez de la J10?
Venus y Saturno estarán en conjunción este marzo: cómo y cuándo verlos en el cielo
Contra
07/03/2026
Venus y Saturno estarán en conjunción este marzo: cómo y cuándo verlos en el cielo
Malagón a la banca y Pato Salas titular; Jardine sacude el XI del América
Futbol
07/03/2026
Malagón a la banca y Pato Salas titular; Jardine sacude el XI del América
Duelo de delanteros: Búfalo Aguirre vs Djuka
Futbol
07/03/2026
Duelo de delanteros: Búfalo Aguirre vs Djuka
VIDEO: Fátima Bosch defiende su corona de Miss Universo en Harvard tras ataques
Contra
07/03/2026
VIDEO: Fátima Bosch defiende su corona de Miss Universo en Harvard tras ataques
Larcamón rota su once ante San Luis para mantener a Cruz Azul en la cima
Futbol
07/03/2026
Larcamón rota su once ante San Luis para mantener a Cruz Azul en la cima