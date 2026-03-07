Abuchean a Peso Pluma en pleno partido de la NBA por negarle foto a fan

El cantante mexicano Peso Pluma se convirtió en tendencia en redes sociales luego de que una fanática exhibiera un incómodo momento ocurrido durante un partido de la NBA entre los Golden State Warriors y Los Angeles Clippers. El episodio fue compartido en la plataforma TikTok, donde rápidamente comenzó a viralizarse.

La protagonista del video, una usuaria identificada como Jessica, aseguró que intentó acercarse al intérprete para pedirle una fotografía mientras el artista se encontraba disfrutando del encuentro desde las gradas. Sin embargo, según el clip publicado, el cantante rechazó la petición, lo que generó reacciones entre los aficionados presentes.

Video de Peso Pluma con una fan se vuelve viral. / AP

¿Qué muestra el video?

En las imágenes difundidas en TikTok se observa a Peso Pluma caminando por la zona de asientos mientras varias personas lo reconocen. En ese momento, la fan intenta captar su atención para obtener una foto, pero el cantante continúa su camino sin detenerse.

La situación provocó una respuesta inmediata del público cercano, ya que en el video también se alcanzan a escuchar abucheos provenientes de algunos asistentes, quienes reaccionaron al momento en que el cantante decidió no acceder a la solicitud de la joven.

Peso Pluma rechaza a fan l CAPTURA

Jessica, quien compartió el clip en su cuenta personal, afirmó que decidió publicar el momento para evidenciar lo ocurrido durante el evento deportivo. Su publicación rápidamente acumuló miles de visualizaciones y comentarios de usuarios que debatieron sobre la actitud del artista.

Mientras algunos internautas criticaron al intérprete de corridos tumbados por no acceder a la fotografía, otros defendieron al cantante argumentando que, al encontrarse en un evento privado como espectador, tenía derecho a rechazar la petición.

Peso Pluma en partido de la NBA l CAPTURA

Polémica

El episodio se volvió tema de conversación entre seguidores del artista y usuarios de redes sociales, especialmente porque Peso Pluma es una de las figuras más populares de la música latina en la actualidad y suele generar gran atención cada vez que aparece en eventos públicos.