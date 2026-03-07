¡Severa crisis! Santos Laguna se encamina a ser el peor segundo equipo de la Liga MX

Santos Laguna apunta a tener uno de los peores registros de puntos en la historia de los torneos cortos de la Liga MX; el conjunto de la Comarca suma dos unidades tras dos empates y nueve derrotas en el Clausura 2026 que lo han puesto en alerta.

Los dirigidos por Omar Tapia podrían convertirse en el segundo peor equipo, por que hasta ahora han superado la marca que impusieron los Tiburones Rojos de Veracruz con -2 unidades en el Clausura 2019 debido a una sanción por adeudo con el Montevideo Wanderers, aunque en los registros de la tabla de clasificación terminó con cero puntos.

Santos Laguna en CU l IMAGO7

Ahora, el equipo verdiblanco se podría quedar por debajo del segundo peor equipo hasta el momento que son los extintos Indios de Ciudad Juárez que dejaron su marca en el Apertura 2009 con apenas seis unidades. Más arriba se encuentran Tecos con 7 pts en Clausura 2003 y Querétaro en el Apertura 2012.

SANTOS VS CRUZ AZUL | MEXSPORT

¿Cuáles son sus números en el Clausura 2026?

Tras nueve fechas jugadas por Santos Laguna se encuentran en el fondo de la tabla de clasificación con dos puntos; 7 derrotas y dos empates. Cayeron ante Necaxa, Toluca, Pumas, Tigres, Mazatlán, León y Cruz Azul. Los únicos empates que rescató fueron ante Juárez y Querétaro.

¿Cómo fue su más reciente juego?

Santos Laguna no pudo y terminaron por caer ante Cruz Azul en la Comarca Lagunera dejando a La Máquina como líder absoluto del Clausura 2026; esta vez, los verdiblancos cayeron en la Jornada 9 ante un cementeros que mantienen el paso en la parte alta de la tabla.

Arbitraje en el Santos Laguna vs Cruz Azul l IMAGO7

Jeremy Márquez y José Paradela fueron los autores de los goles de la victoria, pero los locales pudieron meter un gol con el que estuvieron cerca de arrebatar puntos importantes para sus aspiraciones en el torneo, pero no fue suficiente.

Fue hasta el segundo tiempo, cuando Santos respondió, poniendo en práctica los conceptos de Omar Tapia, su nuevo entrenador, para hacer el gol del empate momentáneo por medio de una gran jugada que terminó con un potente disparo de Ezequiel Bullaude.