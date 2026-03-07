Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol Internacional

Luto en el FC Barcelona: El club lamenta sensible pérdida minutos antes del partido vs Athletic Club

FC Barcelona | FC Barcelona
Fernando Villalobos Hernández
Fernando Villalobos Hernández 15:31 - 07 marzo 2026
El club culé mandó un mensaje de apoyo a Gavi, quien sufrió la sensible perdida de su abuela minutos antes del encuentro

El FC Barcelona ha confirmado que guardará un emotivo gesto de respeto durante su próximo compromiso oficial. La institución azulgrana lucirá brazaletes negros en señal de duelo por el fallecimiento de la abuela de Gavi, una noticia que ha conmovido al entorno del club y a la afición culé.

Barcelona lanza comunicado | FC Barcelona

A través de sus canales oficiales, el Barça ha enviado un mensaje de apoyo público al joven canterano:

"El FC Barcelona expresa sus condolencias a Gavi y a su familia por la pérdida de su abuela. Descanse en paz".

GOLPE ANÍMICO EN RECUPERACIÓN

Esta pérdida personal llega en un momento de especial vulnerabilidad para el centrocampista sevillano. Gavi, uno de los pilares emocionales del vestuario, atraviesa la etapa final de un proceso de recuperación que lo ha mantenido alejado de la competición oficial durante un tiempo prolongado.

GAVI A MÁS DOS AÑOS DEL CALVARIO

El calvario del futbolista comenzó en noviembre de 2023, cuando sufrió una grave lesión durante un partido con la Selección Española. El diagnóstico fue devastador: rotura completa del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha y una lesión asociada en el menisco externo.

Gavi acumula ya más de 15 meses sin poder disputar minutos oficiales. Aunque ya realiza trabajos sobre el césped y se le ha visto integrarse progresivamente en la dinámica del grupo bajo las órdenes de Hansi Flick, el club ha optado por la máxima cautela, priorizando una recuperación total antes de su regreso definitivo al esquema táctico.

Gavi, jugador del Barcelona hasta 2030 | X: @FCBarcelona_es

La comunidad azulgrana, que espera con ansias el retorno de su intensidad y carácter al mediocampo, se une ahora para arropar al jugador en este difícil trance personal.

