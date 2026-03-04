Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

¡Regresa Lewandowski! El polaco estará disponible para el juego ante el Athletic

Robert Lewandowski, delantero del FC Barcelona | AP
Emiliano Cárdenas Ramírez 09:50 - 04 marzo 2026
El atacante del club Cúle estará disponible para el juego en San Mamés.

Robert Lewandowski sufrió una fractura ósea en la órbita del ojo izquierdo; por ese motivo no pudo jugar en el duelo de Semifinales de vuelta de la Copa del Rey ante el Atlético de Madrid, pero a través de sus redes sociales, el Barcelona anunció su regreso a los entrenamientos. 

El Barcelona recupera a su máxima referencia en ataque

En el juego ante el Villarreal de la Jornada 26, Robert sufrió un duro choque, choque que lo dejaría imposibilitado para el partido de Semifinales de la Copa del Rey ante el Atlético de Madrid; baja que sufriría mucho el Barcelona, ya que se quedaron a un gol de lograr la hazaña de remontar el marcador ante los Colchoneros.  

Para suerte de los blaugranas, el polaco solo se perdió ese compromiso, pudiendo ser más partidos de baja. Ahora, con el panorama actual de Club Cúle, buscarán defender su primera posición en LaLiga para hacerse con otro título de liga. 

Real Madrid vs Barcelona en el primer Clásico del 2025 | AP

¿Qué sigue para los Cúles? 

El regreso de Lewandowski no solo les ayudará para sus compromisos de LaLiga, sino que también con la Champions, donde tendrán que medirse nuevamente al Newcastle, equipo al que enfrentarán en la reciente campaña reciente, saliendo victoriosos en sus dos enfrentamientos. 

El Barcelona cuenta con un calendario accesible para hacerse de otro título de liga y, al quedar fuera de la Copa, podrán centrarse en la Champions en busca de la tan esperada sexta orejona. 

Barcelona se lleva la Copa de Leyendas en Guadalajara | IMAGO7
Barcelona
