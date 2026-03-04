Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Antoine Griezmann le regresa el dardo al Barcelona: "¿Esta foto va muy dura?"

Antoine Griezmann celebrando su pase a la Final de la Copa del Rey l AP
Emiliano Cárdenas Ramírez 08:15 - 04 marzo 2026
El futbolista francés respondió al posteo del equipo Culé de la temporada pasada.

Después de haber eliminado al Barcelona en la Copa del Rey, el jugador del Atlético de Madrid, Antoine Griezmann, no se quedó con las ganas de regresarle la indirecta que el conjunto Culé le hizo al francés la temporada pasada. 

Les paga con la misma moneda

Tras eliminar a su exequipo en Semifinales de la Copa del Rey con marcador de 4-3, El Principito subió una foto a sus redes sociales con una descripción bastante picante: “¿Esta foto va muy dura?”.

Raphinha en lamento en la Semifinal contra Atlético de Madrid en Copa del Rey | AP
El porqué de ese pie tiene un contexto desde la temporada anterior; su publicación hacía referencia al posteo del conjunto del Barcelona luego de un partido por LaLiga, cuyo enfrentamiento terminó con victoria de los catalanes por marcador de 4-2 en Madrid, donde se ve al equipo de Culé festejando el triunfo y con Griezmann frustrado al fondo de esa foto, acompañado con el mensaje: "Esta foto va muy dura".

¿Griezmann dejará a los Colchoneros?

El Principito, que haya marcado un antes y un después para los aficionados del Atlético de Madrid, podría dejar al equipo al finalizar la temporada.

Con información de ESPN, el francés y el Orlando City de la MLS estarían en pláticas para discutir su traspaso a la liga donde militan Lionel Messi, Luis Suárez, etc. Aún no hay nada oficial y ni el equipo de Madrid ni el francés se han pronunciado al respecto; de momento, el equipo Colchonero se preparará para asumir sus siguientes compromisos de LaLiga y Champions League.

