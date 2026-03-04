Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

IFAB pondrá a prueba Ley Wenger del fuera de lugar en la liga canadiense

Arsène Wenger lamentándose como técnico del Arsenal | AP La anotación fue invalidada por fuera de juego tras revisión del VAR
Emiliano Cárdenas Ramírez 08:44 - 04 marzo 2026
La International Football Association Board (IFAB), el organismo que dicta las leyes del juego, aprobó que la Canadian Premier League (CPL) sea la primera liga profesional del mundo en probar esta normativa durante su temporada 2026, que arranca en abril.

¿Qué propone la Ley Wenger?

La normativa, bautizada con el nombre del mítico técnico francés, propone modificar radicalmente el criterio del fuera de juego: actualmente se sanciona offside si cualquier parte del atacante (incluso milimétrica) está adelantada con respecto al penúltimo defensor al momento del pase.

Con la Ley Wenger, un futbolista solo estaría en fuera de juego si todo su cuerpo supera por completo al penúltimo defensor. En otras palabras, si alguna parte del cuerpo del atacante permanece en línea con el defensor, la jugada sería válida y el gol no se anularía.

La idea detrás de este cambio es favorecer el juego ofensivo, reducir decisiones polémicas ultramilimétricas que multiplican las revisiones del VAR y aumentar la emoción y los goles por partido.

Fuera de juego

Canadá, el laboratorio del nuevo offside

La CPL fue elegida para este experimento por su disposición a innovar y porque no cuenta actualmente con VAR, lo que facilitará la puesta en marcha de esta prueba reglamentaria.

Si los ensayos en Canadá resultan exitosos y la norma genera el impacto deseado —más acciones ofensivas, más goles y menos controversias arbitrales— la IFAB podría estudiar su expansión a otras ligas y torneos internacionales, e incluso considerarlo para futuras Copas del Mundo.

Selección de Canadá I @CANMNT_Official

Debate mundial: entusiasmo y polémica

No todo el mundo está de acuerdo con este posible cambio histórico. Expertos defensivos y parte de la UEFA han cuestionado que esta modificación podría desequilibrar las estrategias defensivas y volver obsoletas tácticas como la trampa del fuera de juego.

Otros analistas, en cambio, sostienen que devolver la ventaja al atacante y suprimir decisiones offside por centímetros podría revitalizar el espectáculo y atraer más aficionados al deporte rey.

Revisión del VAR en Puebla | IMAGO7
