Futbol

Árbitro admite error en Inter vs Juventus y reaviva debate por límites del VAR

La Serie A admitió error arbitral en el partido entre Inter y Juventus | AP
Rafael Trujillo 12:32 - 15 febrero 2026
La Seria A criticó la simulación de faltas y la poca intervención del VAR

La polémica arbitral volvió a llevarse los reflectores, esta vez en la Serie A tras el partido entre Inter de Milán y Juventus, un duelo que terminó con victoria 3-2 para el conjunto nerazzurro y que quedó marcado por una expulsión que ya fue calificada como un error evidente.

El error arbitral

La jugada ocurrió en el minuto 42, cuando el defensa francés Pierre Kalulu recibió su segunda tarjeta amarilla y fue enviado a los vestuarios, cuando el marcador estaba igualado 1-1. El árbitro Federico La Penna sancionó a Kalulu por considerar que había sujetado de la camiseta al jugador del Inter Alessandro Bastoni.

Sin embargo, las repeticiones televisivas mostraron que no existió contacto por parte del jugador de la Juventus, lo que alimentó el reclamo del club y reavivó las críticas hacia el reglamento del VAR.

Kalulu vio la segunda amarilla ante Inter | AP

Rocchi pide disculpas por la expulsión y reconoce que fue “claramente errónea”

Luego del encuentro, Gianluca Rocchi, designador arbitral de la liga italiana, ofreció declaraciones a la agencia Ansa en las que reconoció abiertamente el fallo. Rocchi aseguró que la decisión del colegiado fue “claramente errónea” y expresó la decepción del organismo arbitral por lo sucedido, señalando además que el árbitro La Penna se encontraba afectado por la situación.

Rocchi también lamentó que el VAR no pudiera intervenir para corregir la jugada, debido a que el videoarbitraje no está autorizado a actuar en decisiones relacionadas con tarjetas amarillas. Este punto volvió a encender el debate en el fútbol italiano, especialmente en partidos de alta tensión donde una segunda amarilla puede definir el resultado de manera determinante.

Quieren mejorar el VAR | AP

Además de admitir el error, Rocchi cuestionó el comportamiento de algunos futbolistas en la liga, afirmando que en el partido se produjo una “simulación clara” y que no se trata de un caso aislado. Según sus palabras, existen acciones repetidas en la Serie A donde ciertos protagonistas “intentan por todos los medios engañar” a los árbitros.

IFAB evaluará intervención de VAR

El International Football Association Board (IFAB), organismo encargado de establecer y actualizar las reglas del futbol, está buscando que el VAR tenga aún más intervenciones en el arbitraje. El organismo analizará en su reunión anual de enero una propuesta que podría cambiar el alcance del videoarbitraje en competencias internacionales, incluyendo el Mundial del próximo año.

Entre los temas que se analizará este 28 de febrero, está el modificar el alcance del VAR para permitir que los árbitros puedan corregir expulsiones derivadas de una segunda amonestación no justificada, tal y como sucedió en el partido de este fin de semana entre Inter y la Vecchia Signora.

