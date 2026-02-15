Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

Carambola masiva en Libramiento Bicentenario por neblina deja al menos 3 muertos

Choque múltiple en Lerma, Edomex. / Redes sociales
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 13:51 - 15 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Una densa neblina y humo redujeron drásticamente la visibilidad en el Libramiento Bicentenario, provocando un choque múltiple con decenas de vehículos, dejando un saldo trágico y afectaciones viales importantes.

Una carambola en el Libramiento Ruta de la Independencia-Bicentenario, en el tramoen el tramo Lerma-Xonacatlán, Estado de México, dejó al menos tres personas muertas y más de 15 lesionadas, luego de que decenas de vehículos colisionaran en cadena debido a las malas condiciones de visibilidad.

¿Qué causó el choque múltiple en el Libramiento Bicentenario?

De acuerdo con los primeros reportes, el accidente ocurrió antes de las 8:00 horas cuando una densa neblina, combinada con humo por quema de pastizales, redujo drásticamente la visibilidad en la vía, lo que habría provocado que varios conductores no pudieran frenar a tiempo y se registraran colisiones sucesivas.

Una densa neblina y humo redujeron drásticamente la visibilidad en el Libramiento Bicentenario. / X: @C5Edomex

Entre los vehículos involucrados estuvieron autobuses de pasajeros, un camión de carga, automóviles particulares e incluso un motociclista que perdió la vida en el lugar.

Según autoridades estatales y cuerpos de emergencia, el primer impacto se registró cuando un autobús de la línea Flecha Roja colisionó con un tractocamión, lo que desencadenó una serie de choques con otros automotores.

Vista de varios automóviles impactados tras la colisión en cadena por neblina y humo. / X: @ultranoticiasfm

Víctimas y atención de emergencia

Entre los tres fallecidos figuran el chofer de un autobús, el motociclista y otra persona que no ha sido identificada públicamente.

El motociclista perdió la vida en el lugar. / X: @ultranoticiasfm

Los equipos de emergencia, incluidos paramédicos de la Cruz Roja, personal del Servicio de Urgencias del Estado de México (SUEM) y Protección Civil, atendieron a más de 15 lesionados en el sitio, entre ellos niños y adultos, sin que ninguno haya requerido traslado inmediato a un hospital en etapas iniciales de la atención.

En el mismo incidente también se reportaron paramédicos lesionados que fueron trasladados a un hospital de la Cruz Roja en Toluca.

Cierre de la vialidad y recomendaciones

Debido a la magnitud del accidente, la circulación en ambos sentidos del Libramiento Bicentenario fue cerrada, generando largas filas de vehículos y afectaciones en la movilidad de la zona.

Vista de varios automóviles impactados tras la colisión en cadena por neblina y humo. / X: @ultranoticiasfm

Autoridades de tránsito recomendaron a los conductores tomar rutas alternas como la carretera México-Toluca libre, la Autopista México-Toluca o el Boulevard Aeropuerto, así como extremar precauciones al circular por condiciones de neblina

Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Suscribirse Sportal WhatsApp
Etiquetas relacionadas:
Estados
Últimos videos
Neuroamor
Contra
Neuroamor
Lo Último
14:58 ¡Renovados! Santos Laguna estrena nueva imagen en duelo ante Mazatlán
14:55 Milano Cortina 2026: Así marcha el medallero de los Juegos Olímpicos de Invierno
14:46 Zendaya es vista en CDMX: ¿qué está grabando la actriz en la capital?
14:34 Oblak se sincera tras bochornosa derrota del Atlético de Madrid: “Parece que LaLiga se ha tirado”
14:25 Thomas Partey, exjugador del Arsenal, acusado de dos nuevos cargos de abuso
14:13 Kylian Mbappé listo para la Champions según Arbeloa
14:06 Famosa exestrella del Real Madrid revela que ahora es más taxista que futbolista
14:05 ¿Dónde y cuándo ver los Playoffs de la UEFA Champions League 2025/26 en México? Canales y horarios
14:01 ¿Vuelve a los Raiders? Derek Carr condiciona su regreso de la NFL
13:52 Girona vs Barcelona: ¿Dónde y a qué hora ver el partido de la Jornada 24 de LaLiga?
Tendencia
1
Empelotados ¡Inaudito! Bad Bunny cambia letra de canción en pleno concierto en Argentina por Messi
2
Contra ¡Hay tiro! Poncho de Nigris reta a Adrián Marcelo a subirse al ring por varios millones de pesos
3
Futbol ¡Desquiciados! Barra del Atlético San Luis quema ataúd con escudo de Querétaro previo al Clásico de la 57
4
Fórmula 1 Valtteri Bottas elogia a Checo Pérez y anticipa una gran dupla en Cadillac para la F1 2026
5
Futbol Real Madrid golea a la Real Sociedad y sueña con el liderato
6
Otros Deportes ¡Oro para México! La delegación mexicana brilla a nivel mundial
Te recomendamos
¡Renovados! Santos Laguna estrena nueva imagen en duelo ante Mazatlán
Futbol
15/02/2026
¡Renovados! Santos Laguna estrena nueva imagen en duelo ante Mazatlán
Milano Cortina 2026: Así marcha el medallero de los Juegos Olímpicos de Invierno
Otros Deportes
15/02/2026
Milano Cortina 2026: Así marcha el medallero de los Juegos Olímpicos de Invierno
Zendaya es vista en CDMX: ¿qué está grabando la actriz en la capital?
Contra
15/02/2026
Zendaya es vista en CDMX: ¿qué está grabando la actriz en la capital?
Rayo Vallecano y Atlético de Madrid pelean por los tres puntos en la Jornada 24 de LaLiga | X @RayoVallecano
Futbol
15/02/2026
Oblak se sincera tras bochornosa derrota del Atlético de Madrid: “Parece que LaLiga se ha tirado”
Thomas Partey, exjugador del Arsenal, acusado de dos nuevos cargos de abuso
Futbol Internacional
15/02/2026
Thomas Partey, exjugador del Arsenal, acusado de dos nuevos cargos de abuso
Kylian Mbappé listo para la Champions según Arbeloa
Futbol
15/02/2026
Kylian Mbappé listo para la Champions según Arbeloa