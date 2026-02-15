Carambola masiva en Libramiento Bicentenario por neblina deja al menos 3 muertos

Una carambola en el Libramiento Ruta de la Independencia-Bicentenario, en el tramoen el tramo Lerma-Xonacatlán, Estado de México, dejó al menos tres personas muertas y más de 15 lesionadas, luego de que decenas de vehículos colisionaran en cadena debido a las malas condiciones de visibilidad.

¿Qué causó el choque múltiple en el Libramiento Bicentenario?

De acuerdo con los primeros reportes, el accidente ocurrió antes de las 8:00 horas cuando una densa neblina, combinada con humo por quema de pastizales, redujo drásticamente la visibilidad en la vía, lo que habría provocado que varios conductores no pudieran frenar a tiempo y se registraran colisiones sucesivas.

Una densa neblina y humo redujeron drásticamente la visibilidad en el Libramiento Bicentenario. / X: @C5Edomex

Entre los vehículos involucrados estuvieron autobuses de pasajeros, un camión de carga, automóviles particulares e incluso un motociclista que perdió la vida en el lugar.

Según autoridades estatales y cuerpos de emergencia, el primer impacto se registró cuando un autobús de la línea Flecha Roja colisionó con un tractocamión, lo que desencadenó una serie de choques con otros automotores.

Vista de varios automóviles impactados tras la colisión en cadena por neblina y humo. / X: @ultranoticiasfm

Víctimas y atención de emergencia

Entre los tres fallecidos figuran el chofer de un autobús, el motociclista y otra persona que no ha sido identificada públicamente.

El motociclista perdió la vida en el lugar. / X: @ultranoticiasfm

Los equipos de emergencia, incluidos paramédicos de la Cruz Roja, personal del Servicio de Urgencias del Estado de México (SUEM) y Protección Civil, atendieron a más de 15 lesionados en el sitio, entre ellos niños y adultos, sin que ninguno haya requerido traslado inmediato a un hospital en etapas iniciales de la atención.

En el mismo incidente también se reportaron paramédicos lesionados que fueron trasladados a un hospital de la Cruz Roja en Toluca.

Cierre de la vialidad y recomendaciones

Debido a la magnitud del accidente, la circulación en ambos sentidos del Libramiento Bicentenario fue cerrada, generando largas filas de vehículos y afectaciones en la movilidad de la zona.

Autoridades de tránsito recomendaron a los conductores tomar rutas alternas como la carretera México-Toluca libre, la Autopista México-Toluca o el Boulevard Aeropuerto, así como extremar precauciones al circular por condiciones de neblina