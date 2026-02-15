Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol Internacional

Thomas Partey, exjugador del Arsenal, acusado de dos nuevos cargos de abuso

Exjugador de Arsenal, Thomas Partey recibe libertad bajo fianza por cinco cargos de abuso, 2025 | AP
Fernando Villalobos Hernández
Fernando Villalobos Hernández 14:25 - 15 febrero 2026
El hoy jugador del Villarreal suma ya un total de siete acusaciones de abuso en su contra

El exfutbolista del Arsenal, Thomas Partey, ha sido imputado con dos cargos adicionales de violación. Estas nuevas acusaciones se suman a un caso ya existente que incluye múltiples denuncias por delitos sexuales.

Thomas Partey, jugador del Arsenal | AP

MULTIPLES DENUNCIAS

El centrocampista de 32 años deberá comparecer ante el Tribunal de Magistrados de Westminster el próximo 13 de marzo. Los cargos están relacionados con una presunta víctima y hechos que habrían ocurrido en 2020, aunque la denuncia fue presentada a la policía en agosto de 2025.

Estas imputaciones se añaden a las que ya enfrenta Partey, quien en septiembre se declaró no culpable ante el Tribunal de la Corona de Southwark de cinco cargos de violación contra otras dos mujeres y un cargo de agresión sexual contra una cuarta mujer. Esos presuntos delitos habrían tenido lugar entre 2021 y 2022, durante su etapa como jugador del Arsenal.

YA HAY FECHA PARA EL JUICIO

El juicio por estas primeras acusaciones está programado para el 2 de noviembre en el mismo tribunal.

Partey, internacional con la selección de Ghana en más de 50 ocasiones, milita actualmente en el Villarreal de la liga española. El futbolista llegó al Arsenal en 2020 procedente del Atlético de Madrid en un traspaso valorado en unos 45 millones de libras, y abandonó el club inglés en junio del año pasado.

Thomas Partey, 2025 | AP

Parte del contenido de este artículo fue elaborado con asistencia de herramientas de Inteligencia Artificial y revisado por un editor de RÉCORD.

Thomas Partey, exjugador del Arsenal, acusado de dos nuevos cargos de abuso
