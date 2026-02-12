¿Se les va la Premier? Arsenal empata ante Brentford y deja puntos vitales

Arsenal tambalea y en Mánchester lo celebran. Los Gunners volvieron a perder puntos en la Premier League, esta vez tras un empate 1-1 en su visita al Community Stadium ante Brentford. Este resultado, le abre la oportunidad a los de Pep Guardiola de pelear por el liderato.

Mikel Arteta ha construido un equipo competitivo durante un par de años, pero no ha logrado entregar el ansiado título de liga. Esta temporada, el panorama se puso en favor de los Gunners por el mal momento que vive el Liverpool, vigente Campeón, y el inicio inestable del Manchester City.

Mikel Arteta durante partido ante Brentford | AP

No es la primera vez que el Arsenal falla a la hora de mantenerse cómodo en la cima de la Premier League, pues Manchester City ha sido su peor pesadilla. Ahora, son cuatro los puntos de distancia entre ambos clubes, en un momento en el que los de Guardiola crecen y los de Arteta van a la baja.

¿Cómo fue el empate entre Brentford y Arsenal?

No fue un Arsenal preciso ni espectacular, incluso Brentford los puso en aprietos en la primera mitad con intentos que David Raya consiguió salvar. La estadística de disparos a puerta favoreció a los locales con 3-2.

Momentos del cotejo entre Brentford y Arsenal | AP

Noni Madueke adelantó al Arsenal al 61’, pero tan solo 10 minutos después, Keane Lewis-Potter puso el empate en el marcador. A partir de ahí, los Gunners perdieron idea, pues el gol en contra los nubló, además del buen trabajo defensivo por parte del Brentford.

Arsenal intentó revertir el resultado | AP

Fantasmas en Londres