Raheem Sterling se convierte en nuevo jugador del Feyenoord

Raheem Sterling tiene un nuevo equipo, luego de dejar al Chelsea. El inglés firmó con Feyenoord hasta final de la actual temporada, así lo confirmó el conjunto neerlandés con un comunicado.

Con 31 años, Sterling ha participado 82 veces con Inglaterra (última presencia con los Three Lions en 2022), estaba libre para firmar con cualquier club fuera del periodo oficial del mercado, debido a que alcanzó un acuerdo amistoso para rescindir su contrato con el Chelsea.

Raheem Sterling con Manchester City | AP

"Estoy convencido de que el Feyenoord es un lugar en el que puedo ser feliz e imponerme como miembro apreciado del equipo. Jugar en el extranjero es todo un reto para mí", declaró Sterling.

Nacido en Kingston, Jamaica, llegó en el verano europeo de 2022 al Chelsea procedente del Manchester City, club con el que contistó cuatro Premier League (2018, 2019, 2021, 2022).

Raheem Sterling en acción con Chelsea en la Temporada 2022-23 | AP

Poco a poco perdió su importancia en los Blues y vivió una cesión al Arsenal la pasada temporada, donde tampoco terminó de encontrar su sitio.

Sterling tenía contrato con el Chelsea hasta junio de 2027, con un salario semanal, según estimaciones de la prensa, de 325.000 libras (442.000 dólares).