Contra

¿Contingencia ambiental? Así el Hoy No Circula este viernes 13 en CDMX y Edomex

Toda la semana te informamos de los días que no circula tu vehículo / FB: @orientadorvial
Jorge Reyes
Jorge Reyes 15:55 - 12 febrero 2026
El programa vehicular está vigente todos los días en la Zona Metropolitana del Valle de México

Este viernes 13 de febrero de 2026 no solo carga con la superstición… también con restricciones viales.

El programa Hoy No Circula se mantiene activo en la Ciudad de México y municipios del Estado de México que conforman la Zona Metropolitana del Valle de México, con el objetivo de disminuir los niveles de contaminación.

Revisa todos los días el Programa No Circula para evitar alguna multa / FB: @orientadorvial

¿En qué horario aplica?

El horario en que se aplica el Programa Hoy No Circula, tanto en la CDMX como en el Edomex, es de las 05:00 a las 22:00 horas.

¿Qué autos NO circulan este viernes 13?

De acuerdo con el calendario oficial, no pueden circular los vehículos con engomado azul, placas con terminación 9 y 0, y que cuenten con holograma 1 o 2.

Los vehículos con engomado Azul, placas 9 y 0, y holograma 1 y 2, no circulan / Especial

La medida aplica tanto en CDMX como en los siguientes municipios del Edomex:

  • Atizapán de Zaragoza

  • Coacalco de Berriozábal

  • Cuautitlán

  • Cuautitlán Izcalli

  • Chalco

  • Chicoloapan

  • Chimalhuacán

  • Ecatepec de Morelos

  • Huixquilucan

  • Ixtapaluca

  • La Paz

  • Naucalpan de Juárez

  • Nezahualcóyotl

  • Nicolás Romero

  • Tecámac

  • Tlalnepantla de Baz

  • Tultitlán

  • Valle de Chalco

Una multa por circular cuando no te toca te puede costar hasta 3 mil pesos / FB: @orientadorvial

¿Qué autos SÍ pueden circular?

Están exentos:

  • Vehículos con holograma 00 y 0

  • Autos eléctricos e híbridos

  • Motocicletas

  • Transporte público

  • Unidades de emergencia

  • Vehículos conducidos por personas con discapacidad

¿De cuánto es la multa?

Si ignoras la restricción, podrías enfrentar una sanción de 20 a 30 UMAs, es decir, entre 2,075 y 3,113 pesos.

Un viernes 13 que puede salir caro… y no precisamente por la mala suerte.

