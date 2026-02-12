¿Contingencia ambiental? Así el Hoy No Circula este viernes 13 en CDMX y Edomex

Este viernes 13 de febrero de 2026 no solo carga con la superstición… también con restricciones viales.

El programa Hoy No Circula se mantiene activo en la Ciudad de México y municipios del Estado de México que conforman la Zona Metropolitana del Valle de México, con el objetivo de disminuir los niveles de contaminación.

¿En qué horario aplica?

El horario en que se aplica el Programa Hoy No Circula, tanto en la CDMX como en el Edomex, es de las 05:00 a las 22:00 horas.

¿Qué autos NO circulan este viernes 13?

De acuerdo con el calendario oficial, no pueden circular los vehículos con engomado azul, placas con terminación 9 y 0, y que cuenten con holograma 1 o 2.

La medida aplica tanto en CDMX como en los siguientes municipios del Edomex:

Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco

¿Qué autos SÍ pueden circular?

Están exentos:

Vehículos con holograma 00 y 0

Autos eléctricos e híbridos

Motocicletas

Transporte público

Unidades de emergencia

Vehículos conducidos por personas con discapacidad

¿De cuánto es la multa?

Si ignoras la restricción, podrías enfrentar una sanción de 20 a 30 UMAs, es decir, entre 2,075 y 3,113 pesos.