Futbol

Carlo Ancelotti, apunta a renovar contrato con Brasil hasta 2030

Ancelotti se mantendrá al mando de la Selección Brasileña | MEXSPORT
Rafael Trujillo 16:14 - 12 febrero 2026
El estratega italiano apunta a ser el DT fijo para la Verdeamarela para las próximas Copas del Mundo

Carlo Ancelotti está a punto de firmar un nuevo contrato que lo mantendrá al mando de la Selección de Brasil hasta la próxima Copa del Mundo del 2030. De acuerdo con reportes, el DT italiano renovaría cuatro años con la Confederación Brasileña de Futbol.

Aunque la documentación del acuerdo aún no se ha formalizado, de acuerdo con información de The Athletic se considera prácticamente un hecho que el técnico italiano aceptará la oferta a largo plazo.

Ancelotti en conferencia de prensa | AP

Ancelotti con Brasil

Ancelotti asumió el cargo de seleccionador de Brasil en mayo del año pasado, en sustitución de Dorival Júnior. Dejó el Real Madrid tras una exitosa segunda etapa de cuatro años en la que conquistó dos títulos de LaLiga y tres Ligas de Campeones.

El italiano, primer entrenador extranjero en la historia de la selección brasileña, dirigió los últimos cuatro partidos de Eliminatorias de la CONMEBOL rumbo al Mundial de este año. Bajo su mando, la Verdeamarela logró victorias ante Chile y Paraguay, un empate con Ecuador y una derrota frente a Bolivia, asegurando así su vigesimotercera participación en la Copa del Mundo.

Desde entonces, Brasil ha disputado cuatro amistosos, con un balance de victorias contra Corea del Sur y Senegal, un empate ante Túnez y una derrota contra Japón.

Brasil empata con Túnez | AP

Rumbo a la Copa del Mundo

Este es el primer puesto de Ancelotti como seleccionador nacional en una carrera de 31 años que comenzó en 1995 con la Reggiana en la Serie B. Ha dirigido a clubes de la talla del Parma, Juventus, Milan, Chelsea, Paris Saint-Germain, Real Madrid, Bayern de Múnich, Napoli y Everton, acumulando en su palmarés seis títulos de liga y cinco Ligas de Campeones.

Brasil iniciará su andadura mundialista el 13 de junio contra Marruecos en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey. Seis días después se enfrentará a Haití en el Lincoln Financial Field de Filadelfia, Pensilvania. El equipo de Ancelotti cerrará la fase de grupos el 24 de junio contra Escocia en el Hard Rock Stadium de Miami, Florida.

Dirigirá su primera copa del Mundo | mexsport

Con ese nuevo acuerdo, el entrenador no solo se mantendría al mando del equipo para la Copa del Mundo de este año, sino que también para la Copa América del 2028 y el Mundial del 2030.

