Otros Deportes

¿Quién es Regina Martínez? Primera mexicana en culminar la prueba de esquí de fondo en JJ.OO. de Invierno

Jessie Diggins y Frida Karlsson, medallistas, felicitan a Regina Martínez una vez que cruzó la línea | AFP
Jessie Diggins y Frida Karlsson, medallistas, felicitan a Regina Martínez una vez que cruzó la línea | AFP
Ana Patricia Spíndola Andrade
Ana Patricia Spíndola Andrade 17:13 - 12 febrero 2026
La esquiadora de Ciudad de México finalizó en el lugar 108, pero hizo historia en la competencia

No necesitas ser la primera para ganar. Regina Martínez escribió un capítulo nuevo en la historia del deporte nacional, al convertirse en la primera mexicana en participar -y finalizar- la prueba de esquí de fondo 10km en unos Juegos Olímpicos de Invierno.

La originaria de Ciudad de México finalizó en el puesto 108 (último), pero su resultado recibió el reconocimiento que merece una campeona. De hecho, las tres medallistas, las suecas Frida Karlsson y Ebba Andersson, y la estadounidense Jessie Diggins se acercaron a felicitarla, al igual que Bruna Moura.

La escena no solo representó el deportivismo de unos Juegos Olímpicos, sino que tuvo una carga emocional adicional, ya que Diggins fue quien inspiró a Regina a dedicarse a este deporte. Ahora, la doctora podrá volver a casa sin medalla, pero con un recuerdo que vale más que cualquier podio.

Regina Martínez durante su participación en los Juegos Olímpicos de Invierno | AP
Regina Martínez durante su participación en los Juegos Olímpicos de Invierno | AP

¿Quién es Regina Martínez, primera mexicana en competir en esquí de fondo?

Originaria de Ciudad de México y con formación como médica de urgencias, siempre estuvo interesada en el deporte y de hecho jugó futbol con categorías inferiores de Pumas UNAM. Sin embargo, cuando estuvo en Minnesota, Estados Unidos por sus estudios, conoció el esquí y surgió una pasión para toda la vida.

Su pasión incrementó cuando vio competir a Jessie Diggins y todavía más cuando se enteró de que ninguna mexicana había competido en esa prueba en unos Juegos Olímpicos. De hecho, hasta ahora solo tres veces había estado representado México, una en PyeongChang 2018 con Germán Madrazo.

Las competidoras de Brasil, Estados Unidos y Suecia felicitan a Regina Martínez | AP
Las competidoras de Brasil, Estados Unidos y Suecia felicitan a Regina Martínez | AP

En su momento, el queretano también finalizó en el último lugar de su prueba, pero hizo historia por el atrevimiento para competir en un país los deportes de invierno tienen poca relevancia. Con esa experiencia, Madrazo orientó y acompañó a Regina, que a pesar de las adversidades no se rindió para llegar a Milan-Cortina 2026.

De pasear perros a unos Juegos Olímpicos

Cuando se mudó por trabajo a Miami, Regina no solo se encontró con la dificultad que implica vivir en una ciudad sin nieve, sino con los problemas que traen los escasos recursos. Además de sus turnos en el hospital, paseaba perros para un ingreso extra y así pagar sus viajes a campamentos y zonas de entrenamiento.

Todo ese esfuerzo valió al pena para este jueves finalmente cumplir su sueño. "Me llena de felicidad y orgullo poder compartir este momento con ustedes y con México. Espero que pueda servir como ejemplo para todos los que están viendo. Que siempre luchen por sus sueños, que crean en sí mismos, que nada es imposible", declaró al final de su prueba.

Diferentes competidoras felicitan a Regina Martínez por finalizar la prueba | AFP
Diferentes competidoras felicitan a Regina Martínez por finalizar la prueba | AFP
