El oso del torneo: Joan García regaló el primer gol Atleti tras error

La Ida de la Semifinal de la Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y el Barcelona estuvo plagada de sorpresas. No solo con el abultado marcador apenas en los primeros 45 minutos, sino el gol que inició todo, derivado de una grosera falla del portero español, Joan García.

¿Qué le pasó a Joan?

Durante los primeros siete minutos del juego en el Riyadh Air Metropolitano, el equipo culé se encontraba con la posesión del balón, fieles al estilo buscando tener una posesión larga durante el arranque del juego.

Los planes del equipo dirigido por Hansi Flick cambiaron radicalmente cuando Eric García retraso la esférica a Joan, este último intento pisar la bola, sin embargo, se fue de largo y termino dentro de las redes.

Ante la anotación los compañeros del arquero se acercaron a darle ánimos, desafortunadamente para la visita estos fueron en vano y terminaron por caer 4-0, sentenciando una eliminatoria que quedó cuesta arriba para el FC Barcelona.

“El mejor portero del mundo” Joan García.



Atlético de Madrid 1-0 Barcelona pic.twitter.com/KTZGjYnqBa — MT2 (@madrid_total2) February 12, 2026

Por la remontada

El Atlético de Madrid que salió como una aplanadora en la primera mitad y logró llevarse el marcador de ida de las semifinales, además de la ventaja de no haber recibido gol en casa, por lo que la única manera de quedar fuera de la Copa del Rey es que el Barca les anote cinco en la vuelta.

Por su parte, el actual líder y campeón de LaLiga, tendrá que salir en el Spotify Camp Nou a ‘enterrar’ al cuadro rojiblanco, buscando una de las épicas que caracterizan la historia del equipo blaugrana, siendo la última cuando vinieron de un 4-0 ante el PSG en la Champions League, en una de las exhibiciones históricas de Lionel Messi y compañía.