Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Hansi Flick lanza dardo al Real Madrid tras críticas al Barcelona en Copa del Rey

Hansi Flick con Barcelona | AP
Emiliano Arias Pacheco 10:36 - 11 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El entrenador alemán destacó que el cuadro catalán ha respetado a todos sus rivales

El Barcelona tendrá su primer gran desafío en la Copa del Rey cuando enfrente al Atlético de Madrid, lo que generó la duda de una gran multitud de periodistas españoles. Al ser cuestionado sobre la facilidad del calendario que tuvo -Guadalajara, Racing de Santander y Albacete-, Hansi Flick fue directo y se encargó de lanzar un dardo a su acérrimo rival, el Real Madrid.

Pregúntale al Real Madrid. Hay que respetar a los equipos de Segunda también. El año pasado jugamos en Barbastro y después en Betis y Valencia y los resultados fueron mejores que este año. En Albacete y Santander fue así. Hay que respetar esos equipos. Es la Copa y demostraron calidad. Fueron capaces de ganar a equipos de Primera", comentó Flick.
Hansi Flick con Barcelona | AP

La eliminación del Real Madrid en Copa del Rey

Las declaraciones de Hansi Flick no son fortuitas, pues pese a tener una facilidad en el calendario, el Real Madrid también las tuvo. El conjunto merengue se enfrentó al Talavera de la Reina en la primera fase, y solamente ganó por un gol de diferencia. 

Sin embargo, la tragedia llegó en los Octavos de Final, cuando el conjunto merengue cayó ante Albacete en un partido que quedará para la posteridad. El equipo de Castilla-La Mancha tuvo en su héroe a Jefté Betancor, quien despachó al Real Madrid con dos goles, uno de ellos el de la victoria.

Albacete tras eliminar al Real Madrid | AP

¿Qué piensa sobre el duelo ante el Atlético de Madrid?

Después de dejar su dardo sobre el Real Madrid, Flick se concentró pura y exclusivamente en el duelo ante el Atlético de Madrid, el cual será en unas horas. El entrenador alemán destacó las cualidades de su similar colchonero, a quien señaló que hizo un partido fantástico ante el Real Betis.

No es una situación fácil, jugamos contra un equipo fantástico. Me encantó lo que vi en el partido de Copa ante el Betis, fue bonito de ver. El Cholo ha hecho un trabajo increíble en el Atlético, será un partido difícil", agregó.

Por si fuera poco, Hansi Flick terminó con su rueda de prensa señalando el deseo de estar en la Gran Final. "Son dos partidos, queremos estar en la Final. Tenemos el precedente del año pasado, que jugamos primero en casa. Tenemos 180 minutos para conseguir meternos en la Final".

Hansi Flick con Barcelona | AP
Últimos videos
Lo Último
13:15 Guido Pizarro se mostró feliz por el debut del Búfalo Aguirre en Tigres en Concacaf
13:13 VIDEO: Hombre se lanza en paracaídas desde el piso 41 de hotel en Guadalajara
13:05 ¿Debut internacional? Cruz Azul incluirá a Nico Ibáñez y Christian Ebere en convocatoria de Concachampions
12:56 Especialistas de la UNAM alertan que los trastornos auditivos van en aumento y pueden impactar la calidad de vida
12:48 AMÉRICA a enseñarle a PUMAS cómo se GANA en CONCACAF
12:42 TRINO MONERO PRESENTA SU TRILOGIA
12:40 Efraín Álvarez lanza advertencia previo al Clásico Nacional: "se tiene que ganar sí o sí"
12:40 ¡Poder latino! Checo Pérez, Franco Colapinto y Gabriel Bortoleto se reencuentran en la Fórmula 1
12:30 ¿Buscas casa? Conavi activa pre-registro 2026 del Programa de Vivienda para el Bienestar
12:13 ¿Dónde me vacuno contra sarampión? Lanzan sitio para ubicar tu módulo más cercano en México
Tendencia
1
Futbol ¡No va más con México! FIFA confirma One Time Switch de Marcelo Flores para jugar con Canadá
2
Futbol Henry Martín responde a las críticas de la afición americanista: "No trabajo para ellos, trabajo para mí"
3
Futbol César Ramos será el árbitro central para el Clásico Nacional entre Chivas y América del Clausura 2026
4
Fórmula 1 Checo Pérez quedó fuera del Top 10 en el primer día de pretemporada en la F1; Norris y McLaren dominaron
5
Beisbol TelevisaUnivision transmitirá la MLB en México hasta 2028: acuerdo histórico con Grandes Ligas
6
Futbol Nacional ¡Faltó garra! Pumas queda eliminado de Concachampions tras no lograr remontar a San Diego
Te recomendamos
Guido Pizarro se mostró feliz por el debut del Búfalo Aguirre en Tigres en Concacaf
Futbol
11/02/2026
Guido Pizarro se mostró feliz por el debut del Búfalo Aguirre en Tigres en Concacaf
VIDEO: Hombre se lanza en paracaídas desde el piso 41 de hotel en Guadalajara
Contra
11/02/2026
VIDEO: Hombre se lanza en paracaídas desde el piso 41 de hotel en Guadalajara
Ebere debutó con Cruz Azul ante Toluca en el Clausura 2026 en la Liga MX | IMAGO 7
Futbol
11/02/2026
¿Debut internacional? Cruz Azul incluirá a Nico Ibáñez y Christian Ebere en convocatoria de Concachampions
Especialistas de la UNAM alertan que los trastornos auditivos van en aumento y pueden impactar la calidad de vida
Contra
11/02/2026
Especialistas de la UNAM alertan que los trastornos auditivos van en aumento y pueden impactar la calidad de vida
AMÉRICA a enseñarle a PUMAS cómo se GANA en CONCACAF
Videos
11/02/2026
AMÉRICA a enseñarle a PUMAS cómo se GANA en CONCACAF
TRINO MONERO PRESENTA SU TRILOGIA
Videos
11/02/2026
TRINO MONERO PRESENTA SU TRILOGIA