Hansi Flick lanza dardo al Real Madrid tras críticas al Barcelona en Copa del Rey

El Barcelona tendrá su primer gran desafío en la Copa del Rey cuando enfrente al Atlético de Madrid, lo que generó la duda de una gran multitud de periodistas españoles. Al ser cuestionado sobre la facilidad del calendario que tuvo -Guadalajara, Racing de Santander y Albacete-, Hansi Flick fue directo y se encargó de lanzar un dardo a su acérrimo rival, el Real Madrid.

Pregúntale al Real Madrid. Hay que respetar a los equipos de Segunda también. El año pasado jugamos en Barbastro y después en Betis y Valencia y los resultados fueron mejores que este año. En Albacete y Santander fue así. Hay que respetar esos equipos. Es la Copa y demostraron calidad. Fueron capaces de ganar a equipos de Primera", comentó Flick.

Hansi Flick con Barcelona | AP

La eliminación del Real Madrid en Copa del Rey

Las declaraciones de Hansi Flick no son fortuitas, pues pese a tener una facilidad en el calendario, el Real Madrid también las tuvo. El conjunto merengue se enfrentó al Talavera de la Reina en la primera fase, y solamente ganó por un gol de diferencia.

Sin embargo, la tragedia llegó en los Octavos de Final, cuando el conjunto merengue cayó ante Albacete en un partido que quedará para la posteridad. El equipo de Castilla-La Mancha tuvo en su héroe a Jefté Betancor, quien despachó al Real Madrid con dos goles, uno de ellos el de la victoria.

Albacete tras eliminar al Real Madrid | AP

¿Qué piensa sobre el duelo ante el Atlético de Madrid?

Después de dejar su dardo sobre el Real Madrid, Flick se concentró pura y exclusivamente en el duelo ante el Atlético de Madrid, el cual será en unas horas. El entrenador alemán destacó las cualidades de su similar colchonero, a quien señaló que hizo un partido fantástico ante el Real Betis.

No es una situación fácil, jugamos contra un equipo fantástico. Me encantó lo que vi en el partido de Copa ante el Betis, fue bonito de ver. El Cholo ha hecho un trabajo increíble en el Atlético, será un partido difícil", agregó.

Por si fuera poco, Hansi Flick terminó con su rueda de prensa señalando el deseo de estar en la Gran Final. "Son dos partidos, queremos estar en la Final. Tenemos el precedente del año pasado, que jugamos primero en casa. Tenemos 180 minutos para conseguir meternos en la Final".