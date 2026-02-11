Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Cholo Simeone destaca capacidad de adaptación de Obed Vargas

Obed Vargas con el Atlético de Madrid | X: @Atleti
Emiliano Arias Pacheco 11:56 - 11 febrero 2026
El estratega argentino estuvo ante los medios en una conferencia de prensa previo a la Semifinal en Copa del Rey

El mediocampista mexicano Obed Vargas comenzó a escribir su historia con el Atlético de Madrid tras sumar sus primeros minutos oficiales tanto en LaLiga como en la Copa del Rey, ambos compromisos frente al Real Betis. Aunque su participación fue breve, el joven futbolista dejó buenas sensaciones por su capacidad de adaptación y personalidad dentro del campo.

El debut copero se dio en un contexto inmejorable para los colchoneros, que lograron una victoria contundente ante el Betis para avanzar a la siguiente ronda. Vargas ingresó en la recta final del encuentro, mostrando movilidad, criterio en la distribución del balón y disposición para cumplir con las indicaciones tácticas del cuerpo técnico.

Obed Vargas en un entrenamiento del Atlético de Madrid | X: @Atleti
Obed Vargas en un entrenamiento del Atlético de Madrid | X: @Atleti

Su estreno en liga también llegó frente al conjunto verdiblanco, una coincidencia que marcó sus primeros pasos en el futbol español. En ambos partidos, pese a los pocos minutos, el mexicano evidenció disciplina táctica y rapidez para integrarse a la dinámica del equipo dirigido por Diego Pablo 'Cholo' Simeone.

El estratega argentino no tardó en destacar públicamente el desempeño del joven mediocampista. En conferencia de prensa previa al enfrentamiento ante el Barcelona en la Copa del Rey, Simeone resaltó la presencia de Obed Vargas en el plantel, subrayando su juventud y su rápida adaptación al grupo.

Obed Vargas en su primer entrenamiento con el Atlético de Madrid | @Atleti

¿Puede Obed Vargas ganar protagonismo ante el Barcelona?

El próximo reto del Atlético de Madrid será nada menos que el FC Barcelona en la Copa del Rey, una eliminatoria de alto voltaje que suele marcar el rumbo de la temporada. El cruce, que se disputa a doble partido entre el Metropolitano y el estadio blaugrana, promete intensidad, estrategia y máxima exigencia.

En este escenario, Vargas podría tener una nueva oportunidad para sumar minutos, especialmente considerando que el técnico rojiblanco ha mostrado confianza en los jóvenes del plantel. Simeone también destacó el trabajo de Rodrigo Mendoza, dejando claro que el club apuesta por la renovación y el crecimiento interno.

Cholo Simeone en el Mundial de Clubes | MEXSPORT

El enfrentamiento entre Barcelona y Atlético de Madrid en la Copa del Rey siempre genera expectativas por el historial reciente entre ambos equipos. Se trata de dos de los clubes más competitivos de España, con plantillas profundas y estilos contrastantes que convierten cada duelo en un espectáculo atractivo.

Obed Vargas, una apuesta a futuro del Atlético

Para Obed Vargas, este inicio representa mucho más que simples minutos: es la oportunidad de consolidarse en uno de los equipos más exigentes de Europa. Con apenas 20 años, el mexicano comienza a ganarse la confianza del cuerpo técnico y a posicionarse como una alternativa real en el mediocampo colchonero.

