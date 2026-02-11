¿Dónde me vacuno contra sarampión? Lanzan sitio para ubicar tu módulo más cercano en México

Ante el incremento de casos de sarampión en México, autoridades federales presentaron una nueva herramienta digital para facilitar el acceso a la vacuna. Se trata del sitio “¿Dónde me vacuno?”, una plataforma que permite ubicar el módulo de vacunación más cercano según el estado, municipio y grupo de edad.

Los casos de sarampión han incrementado en todo México durante las últimas semanas/Pixabay

Plataforma oficial para localizar puntos de vacunación

El portal dondemevacuno.salud.gob.mx concentra información de más de 21 mil unidades médicas en todo el país. La base de datos integra módulos del IMSS, IMSS Bienestar, ISSSTE, Pemex y secretarías estatales de Salud, lo que permite una búsqueda unificada.

La herramienta permite filtrar por tipo de vacuna, edad y ubicación geográfica, además de identificar si el punto corresponde a una unidad fija o a una jornada extraordinaria.

Vacunas disponibles contra el sarampión

En los módulos se aplica la vacuna Triple Viral (SRP), dirigida principalmente a niñas y niños, que protege contra sarampión, rubéola y parotiditis. También se encuentra disponible la Doble Viral (SR) para adolescentes y adultos que no cuentan con esquema completo.

Las autoridades recomiendan revisar la cartilla de vacunación y acudir al módulo correspondiente en caso de no contar con las dosis necesarias.

En Ciudad de México hay centro de vacunación en diferentes puntos/Gobierno CDMX

Módulos especiales en transporte público

Como parte de la estrategia emergente, en la Ciudad de México se habilitaron módulos temporales en estaciones del Metro y otros sistemas de transporte público. Además de los centros de salud tradicionales, se instalaron puntos adicionales en diversas alcaldías para ampliar la cobertura.

Algunos módulos han extendido su horario hasta las 23:00 horas, con el objetivo de facilitar la vacunación a personas que no pueden acudir en horarios laborales convencionales.

Síntomas de alerta del sarampión

Las autoridades sanitarias recordaron que el sarampión puede presentar síntomas como: Fiebre alta

Congestión nasal

Ojos rojos o irritados

Manchas pequeñas dentro de la boca

Erupción cutánea que inicia en la cara y se extiende al cuerpo

Ante cualquiera de estos signos, se recomienda acudir a una unidad médica para valoración.

Se recomienda a las personas estar alerta si presentan algunos de estos síntomas/Gobierno CDMX

Estrategia nacional de vacunación