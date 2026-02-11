¿Dónde me vacuno contra sarampión? Lanzan sitio para ubicar tu módulo más cercano en México
Ante el incremento de casos de sarampión en México, autoridades federales presentaron una nueva herramienta digital para facilitar el acceso a la vacuna. Se trata del sitio “¿Dónde me vacuno?”, una plataforma que permite ubicar el módulo de vacunación más cercano según el estado, municipio y grupo de edad.
Plataforma oficial para localizar puntos de vacunación
El portal dondemevacuno.salud.gob.mx concentra información de más de 21 mil unidades médicas en todo el país. La base de datos integra módulos del IMSS, IMSS Bienestar, ISSSTE, Pemex y secretarías estatales de Salud, lo que permite una búsqueda unificada.
La herramienta permite filtrar por tipo de vacuna, edad y ubicación geográfica, además de identificar si el punto corresponde a una unidad fija o a una jornada extraordinaria.
Vacunas disponibles contra el sarampión
En los módulos se aplica la vacuna Triple Viral (SRP), dirigida principalmente a niñas y niños, que protege contra sarampión, rubéola y parotiditis. También se encuentra disponible la Doble Viral (SR) para adolescentes y adultos que no cuentan con esquema completo.
Las autoridades recomiendan revisar la cartilla de vacunación y acudir al módulo correspondiente en caso de no contar con las dosis necesarias.
Módulos especiales en transporte público
Como parte de la estrategia emergente, en la Ciudad de México se habilitaron módulos temporales en estaciones del Metro y otros sistemas de transporte público. Además de los centros de salud tradicionales, se instalaron puntos adicionales en diversas alcaldías para ampliar la cobertura.
Algunos módulos han extendido su horario hasta las 23:00 horas, con el objetivo de facilitar la vacunación a personas que no pueden acudir en horarios laborales convencionales.
Síntomas de alerta del sarampión
Las autoridades sanitarias recordaron que el sarampión puede presentar síntomas como:
Fiebre alta
Congestión nasal
Ojos rojos o irritados
Manchas pequeñas dentro de la boca
Erupción cutánea que inicia en la cara y se extiende al cuerpo
Ante cualquiera de estos signos, se recomienda acudir a una unidad médica para valoración.
Estrategia nacional de vacunación
La plataforma forma parte de la estrategia nacional de vacunación para contener el brote y reforzar la cobertura en grupos vulnerables. El objetivo es facilitar el acceso a la información y reducir tiempos de búsqueda para quienes necesiten completar su esquema.
Con esta herramienta, las autoridades buscan garantizar que la población pueda ubicar de forma rápida y directa el módulo de vacunación más cercano en México.