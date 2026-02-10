Sarampión en México: así puedes saber si ya cuentas con la vacuna

Ante el aumento de casos de sarampión en México, muchas personas se preguntan cómo saber si ya tienen la vacuna contra esta enfermedad. La forma más confiable de confirmarlo es revisando tu Cartilla Nacional de Salud, documento oficial donde se registra tu historial de inmunización.

La Secretaría de Salud alertó sobre casos activos de sarampión en el país. / Pixabay

¿Qué debes revisar en tu cartilla de vacunación?

La cartilla de vacunación es el documento oficial que contiene la información completa sobre todas las vacunas que has recibido a lo largo de tu vida, incluyendo las dosis contra el sarampión.

Para niñas y niños (0 – 9 años) Busca la vacuna SRP (Triple Viral) , que protege contra sarampión, rubéola y parotiditis.

Deben aparecer dos dosis registradas: una cerca del año de edad y un refuerzo según el calendario. Para adolescentes y adultos En adolescentes y adultos se registra la vacuna SR (Doble Viral) si no tienen esquema de infancia completo.

Es importante verificar que existan fechas y sellos firmados por el personal de salud para confirmar que la dosis se aplicó oficialmente.

Revisa tu cartilla de vacunación. / FB: Secretaría de Salud de Michoacán

¿Por qué es importante verificarlo?

El sarampión es altamente contagioso y puede provocar complicaciones graves, especialmente en niños pequeños y personas sin protección. Mantener tu esquema de vacunación completo no solo te protege a ti, sino también a quienes te rodean. Las autoridades de salud han reforzado campañas de vacunación y vacunación gratuita en módulos y unidades médicas, por lo que verificar tu cartilla y recibir las dosis faltantes es una medida clave para prevenir contagios.

La vacuna triple viral es segura en adultos y se recomienda revisar el esquema ante brotes de sarampión en México./Pixabay

¿Qué síntomas pueden aparecer después de la vacuna del sarampión?

Después de recibir la vacuna contra el sarampión (SR o SRP), algunas personas pueden presentar reacciones leves y temporales, consideradas normales por las autoridades de salud. Entre los síntomas más comunes se encuentran dolor, enrojecimiento o inflamación en el lugar de la aplicación, fiebre ligera, malestar general, dolor de cabeza o cansancio. En casos poco frecuentes, puede aparecer erupción leve en la piel días después de la vacunación. Las reacciones graves son raras y, ante cualquier síntoma persistente o inusual, se recomienda acudir a una unidad de salud.